  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

زلنسکی: آمریکا با درخواست اوکراین مخالفت کرد

زلنسکی: آمریکا با درخواست اوکراین مخالفت کرد

رئیس جمهور اوکراین از مخالفت آمریکا با درخواست این کشور در خصوص موشک های پاتریوت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد: ما با آمریکا طی سال های گذشته در خصوص ضرورت راه اندازی خط تولید موشک ها در اروپا به ویژه موشک های پاتریوت صحبت کردیم. وعده هایی در خصوص اعطای مجوز این اقدام داده شد اما آمریکا در نهایت با این موضوع موافقت نکرد.

وی اضافه کرد: اوکراین پیشنهاد داد که این تولیدات داخل خاک کشورمان با همکاری رومانی، لهستان و دیگر شرکای ناتو انجام شود.

این سخنان زلنسکی در حالی مطرح می شود که پدافند هوایی این کشور با کمبود شدید موشک های پاتریوت رو به رو است.

کد خبر 6752516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      1 1
      پاسخ
      زلنسکی! عجب نادان هستی. آمریکا تعداد اندکی پاتریوت داشت که اسرائیل مصرف کرد ولی نتوانست در برابر موشک های ایران کاری بکند.
    • حسین IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      1 3
      پاسخ
      وقتی توان جنگ نداری غلط میکنی ادامه میدی، جنگ سیرک نیست که با دلقک بازی برنده بشی، خودت بالای گود وایسادی مردم بدبخت پاسوز لجاجت و حماقت تو شدند، مگه آمریکا خیریه باز کرده
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      1 0
      پاسخ
      ترامپ الان خودش به موشکهای پاتریوت نیاز دارد آنهایی که اسراییل داده نسل قدیمی هستند که اسراییل از رده خارج کرده بود دادبه اوکراین
    • IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      1 0
      پاسخ
      وعده بایدن بود نه ترامپ از موقع آمدن ترامپ بغیراز یکبار ویتگاف هیچکس آمریکا به اوکراین سفر نکرده ولی دوره بایدن بلینکن هر هفته در کیف بود حتی آواز میخواند وسازهم میزد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها