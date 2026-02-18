زلنسکی: آمریکا با درخواست اوکراین مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد: ما با آمریکا طی سال های گذشته در خصوص ضرورت راه اندازی خط تولید موشک ها در اروپا به ویژه موشک های پاتریوت صحبت کردیم. وعده هایی در خصوص اعطای مجوز این اقدام داده شد اما آمریکا در نهایت با این موضوع موافقت نکرد.

وی اضافه کرد: اوکراین پیشنهاد داد که این تولیدات داخل خاک کشورمان با همکاری رومانی، لهستان و دیگر شرکای ناتو انجام شود.

این سخنان زلنسکی در حالی مطرح می شود که پدافند هوایی این کشور با کمبود شدید موشک های پاتریوت رو به رو است.