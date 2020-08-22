۱۶ تیم لیگ دسته یک والیبال مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، مراسم قرعه کشی بیست و نهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک مردان ایران جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

وحید مرادی مشاور عالی رئیس فدراسیون والیبال، میلاد تقوی دبیر فدراسیون، شهرام عظیمی رئیس و نادر انصاری دبیر کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات و نمایندگان باشگاه‌های دسته یک والیبال ایران در این مراسم حضور دارند.

۲۶ باشگاه برای حضور در لیگ دسته یک مردان سال ۹۹ اعلام آمادگی کرده بودند که ۱۶ تیم با تعیین تکلیف بدهی‌ها و ورودیه لیگ دسته یک مردان، در قرعه کشی این مسابقات شرکت کردند.

پاس گرگان، هوشیار تبریز، عقاب نهاجا، مس رفسنجان، صنایع اردکان، ایرانشید چالوس، سامسونگ تهران، هیات اردبیل، هیات خراسان رضوی، ملوان تهران، رعد پدافند قم، مجتمع فولاد خراسان، سروقامتان همدان، خوش‌سیما آمل، شهرداری جوان ارومیه و مقاومت بسیج تیم‌های شرکت کننده در لیگ دسته یک مردان سال ۹۹ هستند.

دبیر فدراسیون والیبال در این نشست تاکید کرد که هیات‌های استانی، حق تیم‌داری در لیگ‌ها را ندارند اما به نمایندگی استان در قرعه کشی حضور دارند و به‌زودی نام تیم آن‌ها مشخص خواهد شد.