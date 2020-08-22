نقش تاثیرگذار آیت الله تسخیری در مبارزات سیاسی علیه رژیم بعث عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت اله اختری رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ریاست جمهوری و رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در یادداشتی به ویژگی ها و سوابق ارشمند عالم وارسته آیت اله تسخیری پرداخت که در ادامه می خوانید؛

پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرماید: قال رسولُ الله(ص): (مَوتُ العالِمِ مُصیبَهٌ لاتُجبَرُ و ثُلمَهٌ لاتُسَدّ.ُ) «مرگ عالم( عالم دینی) مصیبتی جبران‌ناپذیر و رخنه های بسته ناشدنی است، او ستاره ای است که غروب می کند ، مرگ یک قبیله آسانتر از مرگ یک عالم است»

با اندوه و حزن فراوان درگذشت حضرت آیت الله تسخیری ، مجاهد خستگی‌ناپذیر فی سبیل الله و محقق و متفکر وارسته، خادم پرتلاش انقلاب اسلامی و اهل بیت اطهار علیهم السلام و پرچمدار تقریب و وحدت اسلامی و یار و یاور و مشاور مقام معظم رهبری ، اصالتاً از سوی خود و به نمایندگی از اعضای محترم و والامقام شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه ای دام ظله الوارف، مدیران و بستگان و خانواده مکرم، و بیت شریف آن مرحوم مغفور تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو و درجات در بهشت برین مسئلت می نمایم.

این مجاهد نستوه و خستگی‌ناپذیر عمر پربرکت خویش را در مقابله با ظلم و طغیان و استبداد صدام، حاکمان جنایتکار حزب بعث عراق گذراند و بارها دستگیر و شکنجه گردید و به اعدام متهم شد و علیرغم فشار و اختناق حاکم بر آن کشور توانست با توجه به توانایی های فقهی و علمی و آشنایی و تسلط به زبان عربی اقدامات موثری را در ترویج و تبلیغ اسلام و سیره اهل بیت علیهم السلام بردارد زیرا با بهره گیری از اندیشه های علمی و سیاسی شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر و دیگر اساتید برجسته حوزه علمیه نجف توانست مجموعه‌ای از کتب و مقالات گرانسنگ و بسیار مفید و موثری را به یادگار بگذارد و در عین حال در مبارزات سیاسی علیه رژیم بعث عراق نقش تاثیر گذاری داشت.

آیت الله تسخیری سالها دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ریاست شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی ، مشاور مقام معظم رهبری در امور فرهنگی جهان اسلام، معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، مشاور عالی امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری در امور حج و معاون بین الملل آن، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از زمان تأسیس تا سال ۱۳۸۰، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بین الملل، معاون بین المللی و عضو هیئت امنای سازمان تبلیغات اسلامی، مسئول کمیته نظارت بر برنامه های آموزشی طلاب خارجی در داخل و خارج از کشور، عضو کمیته فقهی مجمع اهل بیت مستقر در حوزه علمیه قم، رئیس کمیته هماهنگی فعالیت‌های مشترک اسلامی در سازمان کنفرانس اسلامی، عضو هیئت امنای سازمان مدارس دینی خارج از کشور، عضو هیئت امنای سازمان دفاع از حقوق کودکان( کافل)، عضو هیئت امنای دانشگاه اصول دین و رئیس هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی و استاد دانشگاه امام صادق در رشته های فقه مقارن عضویت در کمیته فقه بانک جهانی توسعه اسلامی/ هیئت امنای سازمان فرهنگی اکو/ مجمع زبان عربی دمشق/ مجلس شرعی هیئت حسابرسی موسسات مالی بحرین-، عضویت در موسسه اندیشه اسلامی«آل البیت» ، نایب رئیس اتحادیه جهانی علمای اسلام و عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و همچنین نمایندگی مجلس خبرگان رهبری را به عهده داشت و در طول سال‌های عمر پربرکتش توانست با توجه به توانایی علمی و آشنایی و تسلط به زبان‌های عربی و انگلیسی. اقدامات موثری را در ترویج انقلاب اسلامی و همچنین تبلیغ سیره اهل بیت علیه السلام و وحدت جهان اسلام به سرانجام برساند.

آن عالم بزرگوار در آغاز جوانی با اشتیاق فراوان به شعر و ادبیات عرب. قصائد عربی سرود و سخنرانی‌های ادبی در مناسبت های مختلف و محافل گوناگون شعر و ادب ایراد کرد. ایشان همچنین در مبارزات سیاسی علیه رژیم بعث عراق حضور فعال داشت و در این رابطه به زندان افتاد و به اعدام محکوم شد ولی به یاری خداوند متعال نجات یافت. حضرت آیت ‌الله تسخیری همچنین در سال ۱۳۵۰ هجری شمسی به حوزه علمیه قم رفت و نزدیک به ده سال در درس اساتید بزرگی همچون آیت الله گلپایگانی و آیت الله وحید خراسانی و آیت الله میرزا هاشم آملی به کسب علوم دینی پرداخت .

بنیاد بین المللی عاشورا ارتحال آیت‌الله تسخیری را به حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه »، رهبر معظم انقلاب حوزه علمیه ،علمای جهان اسلام، امت اسلامی و بیت شریف و بازماندگان ایشان تسلیت می‌گوید.

محمد حسن اختری

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) ومدیر عامل بنیاد بین المللی عاشورا