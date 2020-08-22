به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» که عصر ۲۸ مرداد ۹۹ در سازمان سینمایی برگزار شد، اعضای شورا بر ضرورت برگزاری این رویداد مهم سینمای مستند ایران، حتی در قالب پلت‌فرم‌های آنلاین تاکید کردند.

احمد ضابطی‌جهرمی استاد دانشگاه، مستندساز، مؤلف و مترجم، محمد حمیدی‌مقدم مدیرعامل مرکز گسترش، مهدی مسعودشاهی مدیر فرهنگی و عضو هیات اُمنای مرکز گسترش، اُرد عطارپور تهیه‌کننده و مستندساز باسابقه سینما، مرتضی رزاق‌کریمی قائم‌مقام مرکز گسترش، محمد صوفی نماینده انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، آزاده بی‌زارگیتی نماینده انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و محسن یزدی مدیر شبکه مستند سیما اعضای شورای سیاستگذاری چهاردهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» هستند که این افراد به انتخاب و معرفی حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی منصوب شده‌اند. انتظامی هم رییس این شورای سیاستگذاری است.

در نخستین جلسه این شورا، شیوه برگزاری چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» با توجه به شیوع بیماری کرونا مورد بررسی قرار گرفت. پس از طرح مباحثی درباره برگزاری جشنواره به صورت آنلاین یا حضوری و یا حتی عدم برگزاری آن، اعضا با توجه به اهمیت و تاثیر جشنواره «سینماحقیقت»، بر ضرورت برگزاری این جشنواره حتی در قالب پلت‌فرم‌های آنلاین تاکید کردند.

در این نشست، دبیر جشنواره «سینماحقیقت» درباره تحقیقات گسترده‌ای که در خصوص برگزاری آنلاین جشنواره‌های بین‌المللی نظیر هات‌داکس کانادا، ویزیون‌دورئل سوئیس و… انجام شده است سخن گفت و اعضای شورا ضمن بیان مزایا و مشکلات برگزاری آنلاین «سینماحقیقت»، پیشنهاداتی همچون مرور آثار برتر دوره‌های قبل در قالب جشنواره جشنواره‌ها و اختصاص بخش رقابتی به فیلم‌های تولید شده با موضوع کرونا را مطرح کردند.

همچنین اعضای شورا بر ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت رعایت قانون کپی‌رایت در صورت اکران آنلاین فیلم‌های بخش مسابقه و توجه بیشتر به برپایی کارگاه‌های آنلاین و بزرگداشت‌ها تاکید کردند. ارائه راهکارهایی برای ایجاد فضای گفتگو درباره فیلم‌ها و امکان تبادل اطلاعات و آرا از موضوعات دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.

در پایان تصمیم‌گیری نهایی درباره بخش‌های مختلف جشنواره و چگونگی برگزاری آنلاین «سینماحقیقت» به جلسه آینده این شورا موکول شد.

در این جلسه و به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جلسات جمعی، احمد ضابطی‌جهرمی و مرتضی رزاق‌کریمی غایب بودند. محمدرضا بهشتی‌منفرد مدیر اجرایی و شهنام صفاجو مدیر روابط عمومی جشنواره «سینماحقیقت» هم از دیگر حضار این نشست بودند که در سالن کنفرانس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.