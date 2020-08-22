ضرورت بسترسازی مناسب برای مبارزه با فساد/ سامانه شفافیت راه افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری پیش ازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از ابلاغ بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری به تمامی کارکنان و ادارات شهرستانهای تابعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در راستای برنامه هشتم دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شورای عالی اداری خبر داد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اقدامات قانونی جمهوری اسلامی ایران در مسیر مبارزه با فساد تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است، تصریح کرد: این قانون نقطه عطفی در مبارزه با فساد تلقی شده و ابعاد مختلف پیشگیری از فساد و مقابله با آن را مدنظر قرار داده و الگوهایی را نیز برای رسیدن به اهداف آن ارائه کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بیان کرد: در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت اجرایی شدن سلامت اداری در تمامی ادارات وابسته اقدام به ابلاغ بخشنامه ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری نمود که این اداره کل نیز ابلاغ و اجرای این بخشنامه را در دستور کار خود قرار داده است.

این مسئول افزایش سطح آگاهی مردم از طریق شفاف سازی فرایند نظام اداری، شناسایی گلوگاه‌های فساد با تعیین ساز و کارهای پیشگیری، ارتقای سطح پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان، امکان اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌ها و… را از مزایای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دانست و افزود: نهایت سعی خود را در جهت اجرای صحیح و کار آمد این بخشنامه بکار خواهیم گرفت و تمامی بندهای آن را در دستور کار قرار خواهیم داد زیرا معتقدیم سالم سازی محیط کار، صیانت از حقوق مردم و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم موجبات ارائه بهتر خدمت به مردم گردیده و افزایش سطح رضایت مندی آنها را به دنبال دارد.

اصغری با اشاره به رونمایی از سامانه‌های شفافیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این سامانه گام بزرگی در جهت تحقق این وعده بر می‌دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت مانند سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور، سامانه شفافیت صندوق سرمایه‌گذاری تعاون، سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری، سامانه شفافیت بهزیستی و سامانه دریافت گزارش بر خط دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی خبر داد و گفت: در همین چارچوب برای نخستین بار اسامی دریافت‌کنندگان مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ۴، ۶ و ۱۰ درصد سود اشتغال پایدار روستایی، سهم هر یک، تعداد اشتغال مورد تعهد و دستگاه اجرایی تأییدکننده را به تفکیک استان‌ها به دستور مقام عالی وزارت در کل کشور برای اطلاع مردم انتشار داده شد.

این مسئول ادامه داد: مساله شفافیت از جمله مسائلی است که همواره به عنوان یک کار پایه با تکیه بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی وزارت و وزیر بر آن تاکید داشته و این مأموریت همواره در بخش‌های مختلف ادامه دارد.

اصغری گفت: شفافیت، مبارزه با فساد و پاسخگویی دقیق و صحیح و تکریم ارباب رجوع، رویکرد اصلی وزارت متبوع است که در مازندران به دنبال تحقق کامل این مهم هستیم.

وی شفافیت را سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین ساز و کار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقا شایسته سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه‌ی اجتماعی عنوان کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین راستا با هدف ارتقا شفافیت اقدامات گسترده دیگری را نیز در دستور کار خود قرار داده است.