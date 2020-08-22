به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «صدیق صدیقی» سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز شنبه اعلام کرد که یورش های اخیر طالبان به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور، نشاندهنده «روایت جنگی و تداوم خشونتهای فزاینده» این گروه است و مردم را نسبت به صلح ناامید میکند.
سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در توییترش در این خصوص نوشت: هدفگیری نظامیان و مردم توسط شبکههای ترور طالبان، جنایات هولناکی است که باید از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این موضع ارگ ریاست جمهوری افغانستان در حالی اعلام میشود که همزمان با تلاشها برای آغاز گفتگوهای بینالافغانی، شدت نبرد در میدانهای جنگ بیشتر شده است.
نظر شما