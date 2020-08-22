برنامه های دانشگاه فرهنگیان برای عزاداری اباعبدالله الحسین (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فرهنگیان، حجت الاسلام سید امین الله دادگرمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان در سازمان مرکزی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سالار شهیدان(علیه‌السلام) چگونگی برگزاری مراسم عزاداری در این دانشگاه با توجه به محدودیت‌های عزاداری امسال و شرایط ویژه فعلی در اثر شیوع ویروس کرونا را تشریح کرد.

وی ادامه داد: سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان مرکزی دانشگاه پس از همفکری لازم در این زمینه و با توجه به دغدغه‌های موجود در دانشگاه و در سطح ملی در مورد اهمیت اقامه عزاداری و سلامت عزاداران حسینی و از طرف دیگر شرایط کرونایی موجود در کشور، به‌منظور مواجهه هوشمندانه با این مهم و با رویکرد سیاستگذاری کلان و حمایت و تقویت و تعظیم شعائر حسینی و نیز تبدیل تهدیدها به فرصت، در قالب بخشنامه، نکات مهمی را به مدیران امور پردیس‌های استانی دانشگاه در سراسر کشور ابلاغ کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان افزود: بر اساس تجارب موجود در پردیس ها و مراکز دانشگاه و ظرفیت های قانونی موجود، شورای تخصصی فرهنگی – اجتماعی پردیس‌های استانی دانشگاه، وظیفه هماهنگی و تسهیل‌گری و حمایت از تعظیم شعائر اسلامی و حسینی و نیز تقسیم کار و هماهنگی و نظارت و راهبری استانی مراسم عزاداری محرم حسینی(علیه‌السلام) و نحوه برپایی مراسم، نحوه جمع‌آوری نذورات و مواسات مؤمنانه را با هدایت و مشارکت فعال محتوایی دفاتر نهاد بر عهده دارد.

وی ادامه داد: البته شورای تخصصی فرهنگی برخی استان‌ها، ضمن حمایت لازم، تمامی هماهنگی‌ها و راهبری و مدیریت مراسم عزاداری را به دفاتر نهاد و هیئات مذهبی دانشجویی تفویض اختیار کرده اند.

حجت الاسلام دادگر با اشاره به نقش مبلغان و هیأت‌های دانشجویی در ایام محرم ادامه داد: مبلغان و هیئات مذهبی دانشگاه فرهنگیان در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا توانستند اهتمام و نقش مفید و مؤثری را داشته‌باشند. اکنون هم امکان بهره‌گیری از آن تجربه و ظرفیت موجود در فضای ماه محرم فرصت مناسبی برای گسترش مواسات حسینی و کمک‌های مؤمنانه و توزیع مناسب بین فقرا و نیازمندان، کمک به کادر درمانی بیمارستان‌ها و تدفین جان‌باختگان و تسلی به خانواده‌های داغدار به صورت جهادی در کنار عزاداران حسینی بر اساس دستورالعمل‌های بهداشتی فراهم است که در بخشنامه مذکور تأکید و توصیه شده است.

وی درباره استفاده از ظرفیت دانشجویان و تشکل های دانشجویی در برپایی مراسم محرم افزود: هیئات مذهبی فراگیر هستند و همه نسبت به سیدالشهداء(علیه السلام) ارادت و علاقه دارند و ثانیا مخاطب هیئات مذهبی علاوه بر هسته مرکزی و اعضای رسمی، عموم دانشجو معلمان هیأتی و بسیجی و ... هستند و در این مورد هم توصیه شده تا در پردیس‌ها و مراکز دانشگاه از ظرفیت هیئات مذهبی دانشجویی و ظرفیت پایگاه‌های بسیج دانشجویی و کانون‌های دانشجویی و تشکل‌های اسلامی و سیاسی دانشجویی در قالب‌های حضوری با رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی و یا در قالب‌های مجازی جهت تعظیم شعائر اسلامی بهره‌گیری و استفاده شود.

وی درباره مساعدت دانشگاه فرهنگیان نسبت به برگزاری مراسم هیأت‌های مذهبی محلی(فاقد فضای مناسب روباز) در محوطه و فضای عمومی پردیس‌ها و مراکز دانشگاه گفت: با توجه به عنایت هیات رئیسه دانشگاه، میزبانی و همکاری پردیس‌ها و مراکز تابعه دانشگاه برای برگزاری مراسم هیئات مذهبی دانشجویی(با نظارت و هدایت دفاتر نهاد و همکاری کارشناسان فرهنگی) و یا هیئات محله دارای محدودیت فضای روباز(با همکاری و نظارت سازمان تبلیغات اسلامی و دفاتر نهاد) در ایام محرم برای برپایی مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(علیه السلام) و با راهبری کلان مدیران استانی دانشگاه بلامانع است.

وی افزود: ضمناً در صورت اختصاص فضای روباز به هیأت‌های مذهبی محله‌ها، حضور مسئولین تام‌الاختیار آن هیئات به‌عنوان عضو مدعو در جلسات شورای تخصصی فرهنگی پردیس‌های استانی دانشگاه نیز بلامانع است.