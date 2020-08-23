توجه شورای پنجم به فضاهای پیاده راه

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی، در افتتاح میدانگاه امیر کبیر در محور جنوبی تونل امیر کبیر، افزود: ابتدا فرا رسیدن ماه محرم و ایام حماسه حسینی را گرامی می داریم. با گذشت ۱۴ قرن از شهادت سالار شهیدان، شاهد هستیم شور حسینی همچنان در قلوب انسان های آزاده جهان تازه است، و هرساله آتش این عشق جهانی به آزادگی، انسانیت و نیکی ها، برافروخته تر می شود.

وی ادامه داد: در طول این ۱۴۰۰ سال، بارها وبارها رخدادهایی در جهت خاموش کردن این شعله ابدی، به وقوع پیوسته است. مرقد مطهر سیدالشهدا بارها با خاک یکسان شده، و حتی به آب بسته شده است. اما اراده الهی و فطرت پاک انسانی، این پرچم را برافراشته نگهداشته و امروز هم شاهد هستیم با وجود پاندمی کرونا، شورعاشورایی حتی با عمق و سوز بیشتری در دل دوستداران اباعبدالله علیه السلام زبانه می کشد.

هاشمی افزود: مهمترین وظیفه ما در برابر رسالت حسینی، تبدیل این شور به شعور، و این هیجان به رفتار و خلقیات حسینی است. اباعبدالله الحسین رسالتی نه تنها برای شیعیان ومسلمانان، بلکه برای انسان ها در همه تاریخ داشت، که مسیر رشد و تعالی را برویشان بگشاید، و آنها را به فطرت پاک خویش بازگرداند. اصحاب ویاران حضرت، در سریع ترین زمان ممکن این مسیر نجات، و این راه بازگشت به خویشتن خویش، و خداگونه شدن را پیمودند. واینک نوبت ماست که در زیر بیرق حسینی، در این سبیل گام برداریم.

وی ادامه داد: از نشانه های درستی و قبولی عزاداری بر سالار شهیدان، تحول و بهبود درونی است. پس اگر پس از عاشورا به انسان های بهتر و دارای فضایل اخلاقی، صداقت، درستکاری، وفای به عهد و نیکوکاری بیشتری تبدیل شدیم، سیدالشهدا مهر قبولی بر عزاداریمان زده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین روز پزشک را به پزشکان و خادمان سلامت که سخت ترین شرایط را در مقطع فعلی تجربه می کنند، تبریک گفت.

هاشمی در ادامه با اشاره به افتتاح میدانگاه امیر کبیر، گفت: اما این مراسم جهت افتتاح پلازای امیرکبیر که به عنوان میدانگاه ترجمه شده، برگزار می شود. واقعیت این است که طی دهه های گذشته، شهر تهران شاهد غلبه رویکرد خودرو محوری بجای شهروند محوری بوده است. و جهت توسعه شهر به تسهیل حضور خودروها در فضاهای شهر تنظیم شده بود. در حالیکه در اکثر شهرهای توسعه یافته جهان، رویکرد انسان محوری بجای خودرو محوری محسوس بود. اما راهبرد جدید مدیریت شهری مبتنی بر رویکرد انسان محوری، به جای خودرو محوری در شهر است. و در این رویکرد، فضاهای پیاده راه یا پاتوق شهری، که ترجمه های دیگری برای پلازا است، اهمیت ویژه ای دارد.

وی افزود: البته به نظر می رسد برخی مدیران مناطق و مرکز شهرداری، نسبت به اهمیت حمل ونقل عمومی و به ویژه مترو در طراحی شهری، و آسایش شهروندان توجه کافی ندارند که به طور نمونه در همین پلازای امیرکبیر، با وجود یک ایستگاه مترو در ورودی پلازا، پیوستگی با حمل ونقل عمومی در طراحی دیده نشده، که در بسیاری از بازطراحی های میادین هم این مشکل وجود دارد. در حالی که محور «تی. او. دی» و توسعه انسان محور شهر، حمل ونقل عمومی و با هم بودن شهروندان است.

هاشمی افزود: در برنامه سوم توسعه شهر تهران، شورای پنجم چندین پلازا را پیش بینی کرده، که از مهمترین آنها پلازای نیلوفری، در جنوب تهران است، که هنوز به مراحل اجرایی نرسیده است، که امیدواریم در یکسال باقیمانده، این پلازا اجرا و در دسترس شهروندان قرار بگیرد.