به گزارش خبرنگار مهر، نشست مسعود پزشکیان رئیسجمهور با فرهیختگان، نخبگان علمی، اساتید دانشگاه، هنرمندان و فعالان فرهنگی استان لرستان، شامگاه چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در دانشگاه لرستان برگزار شد.
طاهری: ایران قدرتمند است و جوانان باید از توطئه دشمنان حفظ شوند
در این نشست حجت الاسلام سید مجتبی طاهری از فعالان فرهنگی لرستان با اشاره به توطئههای دشمنان اظهار داشت: آمریکا برای حفظ قدرت خود و همچنین قدرت دلار، همواره به دنبال ایجاد چالش برای ایران است.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی در خاورمیانه قدرتمند است و تابآوری بالایی برابر مشکلات دارد، گفت: ایران سرآمد محور مقاومت است و به همین دلیل آمریکا تلاش میکند با ایجاد چالش، کشور را تجزیه کند و سپس به تعبیر مقام معظم رهبری آن را بلع نماید.
این فرهیخته لرستانی افزود: هیچ کشوری در منطقه قویتر از ایران نیست و دشمن چون توان مقابله مستقیم با قدرت کشور را ندارد، مخاطب عملیاتهای خود را جوانان خام و ناپخته قرار میدهد.
وی همچنین با اشاره به اغتشاشات اخیر بیان کرد: در این حوادث، عدهای تروریست و نیروهای خارجی نیز نقش داشتهاند که این موضوع بر کسی پوشیده نیست.
تاریخ لرستان؛ دژ مقاومت در برابر دشمن
حجتالاسلام طاهری با تأکید بر اهمیت نقش تاریخی لرستان گفت: اگر تاریخ این استان را ورق بزنیم، درمییابیم که لرستان محکمترین دژ در برابر رضاخان بوده و رژیم پهلوی و خاندان آن در این استان هیچ جایگاهی نداشتهاند.
وی با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم نسل جوان را نجات دهیم، تأکید کرد: از طلبهها تا مقام اجرایی کشور، همه مسئولیم تا نسل جوان در مسیر اسلام، انقلاب و کشور محفوظ بماند.
طاهری خطاب به رئیسجمهور تصریح کرد: مردم میتوانند با فقر کنار بیایند، اما با تبعیض، رانت، فساد و قاچاق کنار نمیآیند و ضروری است که دولت در این زمینه ورود جدی داشته باشد تا عدالت و امنیت اجتماعی برقرار شود.
پروین گنجی: سلامت جامعه در گرو همبستگی اجتماعی است
در این نشست، پروین گنجی از فعالان فرهنگی لرستان با اشاره به اهمیت همبستگی اجتماعی اظهار داشت: هر چیزی که انسجام اجتماعی را خدشهدار کند، آسیبزا است و باید مورد بررسی و رسیدگی فوری قرار گیرد.
وی با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر در مناطق زاگرس نشین، گفت: لرستان که در دوران دفاع مقدس بیهمتا بود، در سالهای اخیر در شاخصهای فقر، بیکاری و فلاکت همواره رتبههای اول تا سوم کشور را داشته است.
رنج جوانان و مهاجرت
گنجی با بیان اینکه جوان لرستانی از وضعیت موجود و مهاجرت رنج میبرد، که خود موجب نابسامانی در خانوادهها میشود، افزود: با وجود دهها آسیب اجتماعی در استان، چرا لرستان نباید پایلوت آسیبشناسی و اقدامات اصلاحی باشد؟
درخواست توجه ویژه دولت
این فرهیخته لرستانی خطاب به رئیسجمهور گفت: مناطقی که با چالشهایی مانند فقر، بیکاری و فلاکت مواجهاند، باید مورد توجه جدی قرار گیرند. وی افزود: همه ما مسئول چالشهای فرهنگی و اجتماعی موجود هستیم و باید نقش خود را در رفع آنها ایفا کنیم.
پروین گنجی با تأکید بر نقش همبستگی اجتماعی و ضرورت اقدامات فوری در استانهای بحرانزده، هشدار داد که بدون توجه به آسیبهای اجتماعی و اجرای سیاستهای پایلوت، سلامت و ثبات جامعه در خطر خواهد بود و خواستار اقدام عاجل دولت برای رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی استان لرستان شد.
مانیا بیرانوند: سرطان سینه یکی از چالشهای مهم نظام سلامت است
در این نشست، مانیا بیرانوند از پزشکان لرستانی نیز با اشاره به اقدامات دولت در ارتقای سلامت کشور گفت: نگاه رئیسجمهور در پیشگیری، تشخیص زودهنگام و بهبود خدمات درمانی قابلتقدیر است و میتواند گامی مؤثر در مقابله با بیماریهای مهم باشد.
وی با تأکید بر اینکه سرطان سینه یکی از چالشهای جدی نظام سلامت به شمار میرود، افزود: با انجام غربالگریهای منظم و حمایت سیاستگذاران، این بیماری قابلدرمان است و میتوان از پیامدهای جدی آن جلوگیری کرد.
ضرورت نوسازی تجهیزات و اجرای برنامه ملی
بیرانوند با اشاره به نیاز لرستان به امکانات پیشرفته درمانی، گفت: نوسازی تجهیزات پزشکی برای جراحی سرطان سینه و اجرای برنامه ملی این بیماری در استان ضروری است. وی همچنین بر افزایش تعرفههای درمانی متناسب با تورم و توجه ویژه دولت به حوزه درمان تأکید کرد تا خدمات سلامت در استان به استانداردهای ملی نزدیک شود.
این فرهیخته لرستانی با بیان اهمیت توجه به بیماریهای خاص و تقویت زیرساختهای درمانی، خواستار اقدامات فوری و مستمر دولت برای پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان سینه در استان شد تا سلامت جامعه و امید به زندگی برای شهروندان لرستان افزایش یابد.
بنابراین گزارش، در این نشست، مسائل و دغدغههای فرهنگی، اجتماعی و هویتی استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت و فرهیختگان و فعالان فرهنگی به بیان دیدگاهها، پیشنهادها و مطالبات خود در حوزههای مختلف پرداختند.
برگزاری این نشست با هدف تقویت ارتباط مستقیم دولت با جامعه نخبگانی و فرهنگی، بهرهگیری از نظرات کارشناسی و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی استان در مسیر توسعه همهجانبه کشور انجام شد.
رئیسجمهور در این جلسه به صورت مستقیم پای سخنان فعالان فرهنگی نشست و دیدگاههای آنان را استماع کرد.
نشست با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، آخرین برنامه رئیسجمهور در روز نخست نوزدهمین سفر استانی به لرستان بود.
