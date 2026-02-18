شروع مرحله دوم با شهرآورد اصفهان/ بالانشین در انتظار لغزش رقبا

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم متمرکز سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور فردا (پنجشنبه ۳۰ بهمن) با شروع هفته چهاردهم آغاز میشود و تیمها در کرمان رو در روی حریفان خود قرار خواهند گرفت.
شهرآورد اصفهان و نبرد سپاهان و سپاهان نوین از جذابیتهای هفته پیش رو خواهد بود. سپاهان که با فاصلهای ۳ امتیازی نسبت به صدر در جایگاه چهارم جدول فشرده لیگ قرار دارد، سه دیدار قبلی را با برد پشت سر گذاشته است و امیدوار به لغزش تیمهای بالاتر از خود میباشد. سپاهان نوین نیز بعد از شکست میلیمتری هفته گذشته در مقابل هپکو، به دنبال جبران و افزایش امتیازات خود خواهد بود. این مسابقه استثنا در اصفهان برگزار میشود.
اما در کرمان که میزبان بازیهای مرحله دوم متمرکز لیگ است، مس با سنگ آهن بافق تقابل خواهد داشت. مس که در اصفهان صدر را از دست داد، در اندیشه بازپسگیری آن در کرمان است و سنگ آهن با انگیزه فرار از انتهای جدول به این شهر سفر کرده است.
دیگر مسابقه فردا میان فرازبام خائیز دهدشت و پرواز هوانیروز به انجام میرسد. نبردی حساس و مهم میان تیمهای دهم و یازدهم جدول که بازنده آن بیش از پیش لبه پرتگاه قرار خواهد گرفت. فرازبام با هفت امتیاز دهم است و پرواز با یک امتیاز کمتر در جایگاه یازدهم قرار دارد.
سایر دیدارهای هفته چهاردهم روز جمعه ۱ اسفند برگزار میشوند. جایی که سایپا تهران رو در روی نیروی زمینی سبزوار قرار میگیرد. سایپا رده سومی نیمنگاهی به لغزش احتمالی استقلال و مس خواهد داشت و شاگردان رجبی به صدرنشینی نیز فکر میکنند. نیروی زمینی هم که با ۱۱ امتیاز در میانه جدول است میتواند فاصله خود را با منطقه خطر افزایش دهد.
آخرین بازی این هفته میان استقلال کازرون و نفت و گاز گچساران برگزار میشود. استقلال صدرنشین که تمام بازیهای خود را در اصفهان با پیروزی پشت سر گذاشت با روحیهای مناسب قدم به کرمان گذاشته است و انگیزه مضاعفی برای ادامه روند بردهای خود دارد. نفت و گاز نیز که از مجموع دیدارهای دشوار خود در اصفهان یک امتیاز کسب کرد، مسابقهای دشوار در مقابل استقلال خواهد داشت.
برنامه کامل هفته چهاردهم لیگ برتر هندبال مردان:
پنجشنبه ۳۰ بهمن
* سپاهان نوین اصفهان - سپاهان اصفهان - ساعت ۱۸:۳۰
* مس کرمان - سنگ آهن بافق - ساعت ۱۸:۳۰
* فرازبام خائیز دهدشت - پرواز هوانیروز - ساعت ۲۰:۳۰
جمعه ۱ اسفند
* سایپا تهران - نیروی زمینی سبزوار - ساعت ۱۸:۳۰
* استقلال کازرون - نفت و گار گچساران - ساعت ۲۰:۳۰
نظر شما