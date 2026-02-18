به گزارش خبرگزاری مهر، دومین رویداد نخبگی حوزه پزشکی توسط مرکز نخبگان استعدادهای برتر نیروهای مسلح و با همکاری و مشارکت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و با حضور معاون این وزارتخانه شاهین آخوندزاده و نخبگان جوان حوزه پزشکی کشور در دانشگاه علوم بهداشتی و توانبخشی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه موسی الرضا قائمی رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه نیروهای مسلح ضمن تشکر از حضور مسئولین و نخبگان کشور در این رویداد نخبگی، بیان داشت: علاوه بر حاضرین در جلسه تعداد ۳۰۰ نفر از نخبگان و اساتید دانشگاهی به صورت آنلاین در جلسه حضور دارند

وی در ادامه افزود: هدف ما در بنیاد نخبگان نیروهای مسلح این است که جوانان نخبه ما در طول خدمت سربازی نه تنها از مسیر پژوهشی خارج نشوند بلکه علاوه بر آن از ظرفیت‌های علمی این عزیزان نخبه برای پیشرفت کشور استفاده شود.

رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به آمار و ارقام از تعداد نخبگان وظیفه حوزه پزشکی اظهار کرد: ۹۵۸نفر دانشجوی رشته های پزشکی و پیراپزشکی و علوم پایه در سال ۱۴۰۴_۱۴۰۳ در مرکز ‌نخبگان نیروهای مسلح پذیرفته شده اند که از این تعداد۴۲۴ نفر به دانشگاه های علوم پزشکی و مابقی به دانشگاه های علوم پزشکی نیروهای مسلح تخصیص داده شده اند.

شایان ذکر است، در ادامه نیز سایرین مسئولین کشوری و لشکری حوزه نخبگان پزشکی کشور به سخنرانی و بیان دیدگاه های خود در زمینه حل مشکلات و روند بهبود وضعیت استفاده موثر و بهینه از ظرفیت‌های موجود نخبگی کشور در جهت توسعه‌ و اثرگذاری بیشتر در کیفیت سلامت، زندگی و محیط زیست پرداختند.