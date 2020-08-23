۲ شهریور ۱۳۹۹، ۷:۱۳

در هفته دولت در قم انجام می شود؛

بهره برداری از ۲۱۱ طرح/ بیمارستان امیرالمومنین رسما افتتاح می شود

قم - استاندار قم گفت: هم زمان با هفته دولت ۲۱۱ پروژه مهم عمرانی با اعتبار ۵ هزار و ۳۷۶ میلیارد ریال در استان به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شامگاه شنبه بمناسبت هفته دولت در برنامه زنده تلویزیونی گفتگوی خبری سیمای مرکز قم با اشاره به بهره برداری از ۲۱۱ طرح در هفته دولت گفت: با این ۲۱۱ پروژه، زمینه اشتغال هزار و ۴۷۴ نفر را فراهم که ۳۸ طرح آن عمرانی و زیربنایی ،۴۲ طرح در زمینه صنعتی و ۵۰ طرح به شهرداری مرتبط خواهد بود هم‌چنین ۳۲ طرح دهیاری‌ها و ۹ طرح در حوزه بهداشت و درمان و ۳ طرح به امور گردشگری ارتباط دارد.

به گفته وی، ۶ طرح زیست محیطی و ۲۷ طرح کشاورزی به همراه ۳ طرح در زمینه امور آموزش عالی و یک طرح ورزشی هم زمان با هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار قم در پاسخ به این سوال که بیمارستان امیرالمومنین (علیه السلام) به طور رسمی در این هفته افتتاح خواهد شد گفت: این طرح‌ها غیر از بیمارستان امیرالمومنین (علیه السلام) است و این بیمارستان به طور رسمی از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور افتتاح شود.

سرمست از پروژه‌های کلنگ زنی چند پروژه در این هفته هم خبر داد و بیان کرد: ۱۴ پروژه عمرانی هم کلنگ زنی آن در هفته دولت صورت می‌گیرد.

گفتنی است؛ به دلیل بحران کرونا و وضعیت قرمز استان در آئین افتتاح این ۲۱۱ پروژه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی از مسئولان و اصحاب رسانه کم‌تری برای پوشش مراسم دعوت خواهد شد.

