به گزارش خبرنگار مهر، کریم علی‌حسنی صبح یکشنبه در نشست مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر ضمن تسلیت ایام محرم اظهار داشت: ورود خیرین به حوزه سلامت و کمک به رفع نیازمندی‌های این حوزه در شهرستان دیّر برکات خوبی به همراه داشته است.

وی با تأکید بر اهمیت نگاه خیرین به حوزه سلامت گفت: هزینه در دو حوزه آموزش و سلامت هم عام‌المنفعه است و هم امروز با توجه به بیماری کرونا نیاز عمومی شهرستان در این دو حوزه بیشتر است.

فرماندار با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بحث بیمارستان در دو سال گذشته ابراز داشت: برق اضطراری بیمارستان وجود نداشت، زیرساخت‌هایی که مربوط به اتاق عمل و زایشگاه بود تکمیل نبود، تجهیزات موردنیاز بیمارستان هم عملاً وجود نداشت که در این دو سال گذشته این کمبودها برطرف شده است.

وی با اشاره به آمار تولد نوزادان در شهرستان دیر ابراز داشت: در سال گذشته ۹۴۲ تولد در شهرستان داشتیم یعنی ۷۸ نفر به ازای هرماه در این شهرستان به دنیا آمدند، بنابراین راه‌اندازی زایشگاه نیاز و مطالبه اجتماعی مردم است که می‌طلبد با مشارکت همه این اتفاق خوب بیفتد.

علی‌حسنی با اشاره به سابقه فرهنگی و نوع‌دوستی مردم شهرستان بیان داشت: انتظار می‌رود همچون سایر موارد، خیرین در بحث بیمارستان و راه‌اندازی زایشگاه نیز به مدد بیایند و ورود جدی داشته باشند.

وی افزود: شرکت شیمیایی متانول کاوه و همچنین منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز قول مساعد برای همکاری و تأمین تجهیزات و کمک به راه‌اندازی اتاق عمل و زایشگاه بیمارستان امام هادی (ع) دیر داده‌اند.

امام جمعه دیر نیز در این نشست با تسلیت ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع) گفت: این روزها فرصت مناسبی است تا با تأسی از رفتار و منش این امام همام به ابعاد گوناگون شخصیتی و قیام امام حسین (ع) پرداخت.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی افزود: یکی از ابعاد شخصیتی امام حسین (ع)، شرکت در کار خیر و رسیدگی به نیازمندان و محرومان جامعه است که در روایتی شرکت در کار خیر را از نعمت‌های الهی برشمردند که در واقع خداوند به بندگان خاصه‌اش عنایت کرده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر نیز با تسلیت ایام محرم و تقدیر از همراهی خیرین حوزه سلامت گفت: خیرین شهرستان دیّر همواره نگاه ویژه‌ای به حوزه سلامت داشته‌اند و هم‌اکنون ۲ پروژه با مشارکت خیرین در شهرستان دیّر در دست ساخت است.

احمد آخوندی با اشاره به نیازمندی‌های حوزه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: برای رفع مشکلات و نیازمندی حوزه بهداشت و درمان نباید فقط به اقدامات دولت نگاه داشت بلکه می‌بایست برای تسریع در رفع مشکلات و حتی دریافت کمک‌های دولتی، خیرین به این حوزه ورود داشته باشند.

وی با تشریح اقدامات اخیر مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر اظهار امیدواری کرد: مردم نگاه متفاوت و هدفمندی به این حوزه داشته باشند تا بتوان مشکلات موجود در بحث جذب متخصص و زیرساخت‌های بیمارستان امام هادی (ع) را برطرف کرد.

خیرین حاضر در این نشست نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با حوزه بهداشت و درمان و کمک به تأمین تجهیزات بیمارستان امام هادی (ع) مبالغ بسیار خوبی را به این حوزه کمک کردند.