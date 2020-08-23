یک سوم رانندگان اتوبوس وام کرونایی گرفتند/ تکمیل تا ۲ هفته آینده

داریوش باقرجوان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت رانندگانی که وام ۶ میلیون تومانی کرونا دریافت کردهاند، اظهار داشت: قرار بود در ابتدای مرداد ماه همه رانندگان مشمول دریافت این تسهیلات، وام کرونایی را از بانکهای عامل اخذ کنند اما متأسفانه زمان آن به دلیل ناهماهنگی برخی بانکها طولانیتر شده است.
وی افزود: ۲۸ هزار نفر از رانندگان شامل ۲۷ درصد رانندگان حمل و نقل عمومی مسافری جادهای، تا کنون توانستهاند این تسهیلات را دریافت کنند.
مدیرکل دفتر مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: از ۱۱۳ هزار و ۱۵۱ راننده بخش حمل و نقل عمومی مسافری جادهای، ۱۲ هزار نفر بیمه عشایری دارند که لیست بیمه آنها مستقل از وزارت کار است؛ صندوق بیمه عشایری مسئول پرداخت تسهیلات این رانندگان بود که با رایزنیهایی که داشتیم، این ۱۲ هزار نفر هم قرار است در زمره مشمولان دریافت تسهیلات ۶ میلیون تومانی اقشار و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا قرار گیرند؛ ولی تسهیلات این ۱۲ هزار نفر با تأخیر بیشتری اعطا خواهد شد.
وی تصریح کرد: ۱۰۱ هزار نفر راننده اتوبوسهای بین شهری که قرار است از طریق سامانه کارا به آنها تسهیلات پرداخت شود، تا کنون ۲۷ درصد پیشرفت داشته ولی انتظار داریم ظرف یکی دو هفته آینده امیدواریم پرداخت این تسهیلات به پایان برسد.
به گفته باقرجوان همه رانندگان مشمول این تسهیلات، مدارک خود را در سامانه کارا بارگذاری کردهاند بانکها هم میبایست هر چه سریعتر وام این رانندگان را پرداخت کنند؛ از بانکها درخواست کردهایم در خصوص مشکلاتی مانند استعلام چک برگشتی و امثال آنها سخت گیری نکنند؛ چون رانندگان در شرایط اقتصادی کنونی به سختی میتوانند چکها را تسویه کنند؛ دریافت این رقم برای رانندگان اتوبوس و دیگر وسایل نقلیه عمومی مسافری جادهای، حیاتی است.
این مقام مسئول در وزارت راه با بیان اینکه بانکهایی هم که در خصوص دریافت تضامین سخت گیری میکردند، با همکاری بانک مرکزی، گره گشایی شده و سهل گیرتر شدهاند، گفت: به دستور بانک مرکزی، بانکها برای اعطای تسهیلات کرونایی به رانندگان اتوبوس، صرفاً چک یا سفته باید تقاضا کنند؛ نیازی به مطالبه ضامن و گواهی کسر از حقوق نیست.
وی تأکید کرد: بازپرداخت این تسهیلات ۲۴ ماهه است؛ اما از زمان دریافت آن، ۴ ماه تنفس دارد؛ به عبارت دیگر از ماه پنجم به مدت ۲۰ ماه باید اقساط تسهیلات ۶ میلیون تومانی به بانک عامل بازگردانده شود.
باقرجوان افزود: با مذاکراتی که با بانکها داشتیم، تقاضای اصل سند اتوبوس به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات از سوی شعب بانکها، متوقف شده است؛ چون راننده ممکن است برای مالک اتوبوس دیگران مشغول به فعالیت باشد؛ این وام صرفاً برای رانندگان است و الزاماً نیازی نیست تا مالک خودرو باشند.
نظر شما