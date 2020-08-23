داوران ۲۰ امتیاز از ذوب آهن گرفتند/ توطئه بازیکنان صحت نداشت

احمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارزیابی شرایط تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ نوزدهم گفت: چند عامل دست به دست هم داد تا ذوب آهن خوب نتیجه نگیرد. مهمترین اتفاق این بود که داوران با اشتباهات خود ۲۰ امتیاز از ذوب آهن گرفتند. نمی گوییم این اشتباهات عمدی بوده ولی باعث شد تیم ما دچار مشکل شود. در بحث مربی هم مشکل پیدا کردیم. علیرضا منصوریان تغییر کرد و رادولوویچ آمد. این مربی هم به بهانه کرونا به ایران بازنگشت.

وی ادامه داد: رادولوویچ تعهد داده بود به ایران بازمی گردد ولی به تعهدش پایبند نبود. حالا او دنبال توافق است. رادولوویچ پیام داده که حاضر است مبلغی را پس بدهد و با ذوب آهن توافق کند ولی ما با درخواستش مخالفت کردیم و پیگیر شکایتمان هستیم.

سرپرست باشگاه ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که آیا اگر علیرضا منصوریان در ذوب آهن می ماند این تیم نتیجه بهتری نمی گرفت؟ تصریح کرد: قبول دارم که منصوریان مربی خوبی بود ولی ما همزمان از داوری هم لطمه خوردیم. بحث دیگری هم که به ذوب آهن آسیب زد، اشتباه دروازه بان ها بود. فشار هواداران هم وجود داشت و بالاجبار تغییراتی صورت گرفت. با این حال منصوریان خودش هم حرفه ای عمل کرد. او خودش به باشگاه پیشنهاد داد که شاید با آوردن مربی جدید شوک مثبتی به تیم وارد شود.

جمشیدی در پاسخ به سئوالی درباره دلایل اخراج باقر صادقی و زبیر نیک نفس از ذوب آهن و اینکه آیا این بازیکنان متهم به توطئه در تیم بوده اند؟ گفت: به هیچ عنوان بحث توطئه و کم کاری نبود. منصوریان به خاطر مسائل فنی این بازیکنان را کنار گذاشت.

وی درباره شکایت باقر صادقی از ذوب آهن برای گرفتن مطالباتش ادامه داد: ما هم دنبال حق و حقوق خودمان هستیم ولی دوست داریم توافق کنیم تا مشکل حل شود.

سرپرست باشگاه ذوب آهن درباره انتخاب سرمربی جدید این تیم یادآور شد: چهار، پنج گزینه مدنظر داریم و تا در هیات مدیره بررسی نشود، نمی توان حرفی زد. باید ببینیم جمعبندی هیات مدیره چیست.

جمشیدی در خصوص جدا شدگان از تیم ذوب آهن برای فصل بعد اظهار کرد: مهدی خلیل دروازه بان لبنانی بعید است در تیم بماند. او اوایل کارش در ذوب آهن خوب کار کرد اما در ادامه دچار افت شد. ذوب آهن باید حتما یک دروازه بان خوب جذب کند چون گلر ستون یک تیم است. مربیان برزیلی هم از تیم جدا شده اند و می توانیم پست مربی دروازه بان و مربی بدنساز را با گزینه های داخلی پر کنیم.

«آیا احتمال دارد ذوب آهن برای پست دروازه دوباره سراغ رشید مظاهری برود؟» سرپرست ذوب آهن در پاسخ به این پرسش گفت: ذوب آهن خانه مظاهری است. او هم بارها اعلام کرده ذوب آهن را خانه خودش می داند. مظاهری در حال حاضر با تراکتور قرارداد دارد و حرفه ای نیست که ما با او وارد مذاکره شویم. اگر مظاهری خودش بخواهد، ما استقبال خواهیم کرد.

جمشیدی درباره وضعیت «دارکو بیدوف» و «ایوان مارکوویچ» دیگر بازیکنان خارجی ذوب آهن تصریح کرد: هر دو بازیکن خوب کار کردند. دید باشگاه روی این دو بازیکن مثبت بوده و احتمال حفظ آنها زیاد است.