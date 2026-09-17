نوری: مرغداران نگران تأمین سوخت نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان حوزه دام و طیور شهرستان مراغه با اشاره به برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین انرژی بخش کشاورزی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های وزارتخانه، حمایت از تولید برق از طریق سلول‌های خورشیدی است و در صورت نیاز به واگذاری زمین برای اجرای این طرح‌ها، تلاش می‌شود فرایند واگذاری در کمتر از یک ماه انجام شود.

وی افزود: وزارت نیرو نیز در این زمینه همکاری و حمایت خواهد کرد تا علاوه بر تأمین انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی، بخشی از نیاز انرژی کشور نیز از این طریق تأمین شود.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی ادامه داد: توسعه کشت‌های متراکم، گلخانه‌ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی باید مورد توجه قرار گیرد تا ارزش افزوده بیشتری از تولیدات کشاورزی ایجاد شود.

نوری گفت: در صورت وجود متقاضی و سرمایه‌گذار، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در اولویت قرار خواهد داشت و باید ظرفیت‌های موجود در این بخش برای افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر فعال شود.

وی همچنین بر ضرورت افزایش اختیارات شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: این موضوع مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز قرار دارد و هر میزان اختیاری که منع قانونی نداشته باشد باید به شهرستان‌ها واگذار شود تا مردم بتوانند امور خود را در همان منطقه پیگیری و حل‌وفصل کنند.

وزیر جهاد کشاورزی درباره پروژه آزادراه مراغه نیز اظهار کرد: موضوع تکمیل آزادراه مراغه و رفع تداخل آن با مرکز تحقیقات دیم را پیگیری خواهیم کرد و در این زمینه همکاری لازم انجام می‌شود.

مرغداران نگران تأمین سوخت نباشند

نوری با اشاره به دغدغه مرغداران درباره تأمین سوخت، تصریح کرد: به مرغداران اطمینان می‌دهیم که تأمین سوخت آنها دچار مشکل نخواهد شد و تأکید کرده‌ایم سوخت مورد نیاز مرغداری‌ها نباید با اختلال مواجه شود تا روند تولید ادامه پیدا کند.

وی در عین حال بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: همه بخش‌ها باید در مصرف بهینه انرژی و صرفه‌جویی مشارکت داشته باشند و بخش کشاورزی نیز باید حداکثر همکاری را در این زمینه داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از اصلاح قبوض برق برخی واحدهای کشاورزی خبر داد و افزود: قبوض برق تعدادی از واحدهای کشاورزی در حال اصلاح است.

نوری یکی از برنامه‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی را افزایش نقش تولیدکنندگان در بازار عنوان کرد و گفت: تولیدکنندگان باید در بازار حضور و نقش مؤثر داشته باشند، چرا که بدون ورود به این مرحله، امکان تنوع‌بخشی به تولیدات و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت بازار فراهم نمی‌شود.

وی درباره روند تأمین نهاده‌های دامی و طیور نیز اظهار کرد: در سال‌های گذشته مشکلات متعددی در این حوزه وجود داشت و از جمله آن می‌توان به دریافت پشت‌فاکتوری و تأخیر یک تا دو ماهه در تحویل نهاده‌ها اشاره کرد، اما این روند اصلاح شده است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: اعلام کرده‌ایم هر مرغدار، دامدار یا تشکلی که بخواهد نهاده مورد نیاز خود را وارد کند، مجوز دریافت خواهد کرد و تعدادی از فعالان نیز وارد این حوزه شده‌اند.

نوری ادامه داد: سامانه بازارگاه نیز اصلاح شده و با ایجاد رقابت در تحویل نهاده‌ها، بخشی از مشکلات و نشتی‌های موجود در این حوزه برطرف شده است.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار تن کالا در بازارگاه وجود دارد و میزان خرید ذرت در این سامانه طی ماه جاری از ۹۰۰ هزار تن عبور کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به استمرار فعالیت زنجیره تولید در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: حتی در شرایط جنگی و با وجود محدودیت‌های ایجادشده، دامداران و مرغداران توانستند نهاده مورد نیاز خود را تأمین و خریداری کنند.

تداوم تولید در بخش کشاورزی

نوری با اشاره به اجرای اصلاحات در نظام تأمین نهاده‌ها گفت: این اصلاحات موجب تغییر منافع برخی افراد و حذف درآمدهای بادآورده شد و در مسیر اجرای آن فشارها و مخالفت‌هایی وجود داشت، اما با حمایت رئیس‌جمهور این اصلاحات دنبال و اجرا شد.

وی با قدردانی از کشاورزان و تولیدکنندگان کشور افزود: تولیدکنندگان در شرایط دشوار اخیر با استمرار فعالیت خود، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کردند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در دیدارهایی که پس از جنگ با مقامات کشورهای مختلف داشتم، آنها بر ایستادگی دولت و مردم ایران در این شرایط تأکید داشتند.

نوری با اشاره به نقش نیروهای مسلح و تولیدکنندگان در تأمین امنیت کشور گفت: نیروهای مسلح از کشور دفاع کردند و تولیدکنندگان و فعالان حوزه امنیت غذایی نیز با استمرار تولید، نقش مهمی در تأمین نیازهای مردم داشتند.

وی افزود: در طول این دوره، بازار و فروشگاه‌ها با کمبود گسترده کالا مواجه نشدند و روند تأمین کالاهای اساسی ادامه یافت.

صیادان با افزایش تولید، نیاز کشور به واردات ماهی را کاهش دادند

نوری با اشاره به عملکرد صیادان کشور در دوران جنگ گفت: ۱۲ نفر از صیادان کشور به شهادت رسیدند، اما صیادان آن‌قدر میزان صید را افزایش دادند که کشور از واردات ماهی بی‌نیاز شد.

وی افزود: ۸۰ نفر از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و ۱۱ نفر از همکاران وزارت جهاد کشاورزی نیز در این دو جنگ اخیر به شهادت رسیدند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب بر خودکفایی گفت: سال‌ها بر ضرورت خودکفایی تأکید شد و امروز همه متوجه شده‌اند که این آموزه یک الزام بوده است؛ موضوعی که امام خمینی(ره) نیز بر آن تأکید داشتند.

نوری افزود: پیش از جنگ در نشستی با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی حضور داشتم و مشاهده کردم که ایشان کاملاً به اصول امنیت غذایی معتقد و بر این حوزه مسلط هستند.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در حوزه سامانه‌ها رتبه نخست را دارد و نقطه شروع اصلی این مسیر نیز رهبر انقلاب اسلامی بودند که با راهنمایی‌های خود، تسلط و توجه ویژه به این حوزه را نشان دادند.

نوری سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی را حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی عنوان کرد و گفت: این مسیر آسان نبود، زیرا جامعه به قیمت‌گذاری دستوری عادت کرده بود و سرکوب قیمتی انجام می‌شد، اما با اصلاح رویکردها به خودکفایی در گوشت سفید رسیدیم و در شرایط جنگ نیز امکان صادرات این محصول فراهم شد.

وی تأکید کرد: وظیفه ما این است که مشکلات تولیدکنندگان را حل کنیم.

گرانی با گران‌فروشی متفاوت است

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمت محصولات کشاورزی گفت: در حال حاضر گران‌فروشی در محصولات کشاورزی وجود ندارد، اما گرانی وجود دارد که بخشی از آن ناشی از اصلاحات ارزی، بخشی مربوط به قوانین تصویب‌شده و بخشی نیز ناشی از شرایط جنگ است؛ چرا که هزینه‌های حمل‌ونقل در جهان و ایران بر اثر جنگ افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد دولت در شرایط دشوار کشور گفت: رئیس‌جمهور در سخت‌ترین شرایط کشور، در دو سالی که اتفاقات زیادی برای کشور رخ داد، مردانه و شجاعانه ایستاد و با مسیر مشخص و مقاومت، از حقوق کشور دفاع کرد.

نوری افزود: تفاهم‌نامه‌ای که به امضا رسید، سند افتخار کشور بود و در مقابل «دادن هیچ»، چندین تعهد از طرف مقابل گرفته شد.

وی ادامه داد: ما مذاکره کردیم و نتیجه آن این بود که دنیا حق را به ما داد. با مذاکره در میانه جنگ نشان دادیم که صلح‌طلب و متمدن هستیم و نشان دادیم که آغازکننده جنگ طرف مقابل بوده و پاسخ آن را نیز دریافت کرده است.