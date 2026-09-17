به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزائی صبح پنجشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه خودرو در سطح شهرستان ایرانشهر و جاده های مواصلاتی و ایجاد نگرانی و سلب آسایش شهروندان، موضوع شناسایی و دستگیری متهمان به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی دقیق، رصد میدانی شبانه‌روزی و انجام تحقیقات تخصصی، موفق شدند مخفیگاه اعضای یک باند سه‌نفره سرقت مسلحانه را در یکی از محلات شهرستان شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان تصریح کرد: پس از هماهنگی قضائی، تیم‌های عملیاتی پلیس در اقدامی غافلگیرانه و ضربتی، به مخفیگاه متهمان ورود کرده و هر ۳ عضو این باند مسلح را دستگیر و زمین‌گیر کردند.

وی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه پس از مواجهه با اسناد و مدارک محکم پلیس به چند فقره سرقت مسلحانه خودرو در سطح شهرستان ایرانشهر و جاده های جنوب استان اعتراف کردند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ لکزائی در پایان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهد داد مخلان نظم و امنیت، آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند و از عموم شهروندان عزیز درخواست داریم هرگونه تحرک و اخبار مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.