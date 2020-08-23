شهرداری ملارد ۲۰ پروژه را در هفته دولت افتتاح می کند

محمد صادق کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برخی از پروژه‌های هفته دولت پرداخت و اظهار داشت: امسال با توجه به شرایطی که ویروس منحوس کرونا ایجاد نمود، مجموعه مدیریت شهری با مساعدت و همراهی شورای اسلامی، تلاش شبانه‌روزی و مضاعف خود به کار بست تا با ارائه خدمات با کیفیت و ارتقا سرانه‌های مختلف شهری، رضایت خاطر شهروندان عزیز را به دست آورد.

شهردار ملارد در ادامه به روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی شهرداری ملارد اشاره کرد و بیان داشت: در هفته دولت شاهد بهره‌برداری و افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی شهرداری ملارد با اعتباری بالغ بر هفتصد میلیارد ریال خواهیم بود که برخی از پروژه‌های آماده بهره برداری سطح شهر هم‌زمان با هفته دولت با حضور مسئولین افتتاح خواهند شد.

کولیوند در ادامه بر افزایش سرانه‌های فضای سبز شهری تاکید کرد و گفت: احداث بوستان ویژه ورزشی با چندین زمین بازی و پارک‌های محله‌ای علاوه بر افزایش سرانه‌های فضای سبز شهری فرصت مناسبی برای شکوفایی مهارت‌های ارتباطات اجتماعی و ایجاد نشاط و سلامت در سطح محلات است.

وی ادامه داد: در همین راستا می‌توان به پروژه‌ای تکمیل بوستان ورزش مارلیک با وسعت ۶۰ هزار متر مربع با دارا بودن سه زمین بازی و سالن روباز ورزش‌های بومی محلی، بوستان یاس با وسعت ۶۰۰۰ مترمربع در خیابان سعدی، بوستان فرهنگیان با وسعت ۹۰۰۰ متر مربع در خیابان دانش و زمین ورزشی روباز ملارد با وسعت ۲۹۰۰ متر مربع در بلوار شهیدان شوریابی اشاره نمود که مجموع اعتبار آنها ۱۴۷ میلیارد ریال است.

شهردار ملارد با اشاره به لزوم ایجاد بسترهای مناسب خدماتی خاطرنشان کرد: احداث فضاهای اداری مناسب موجب ارائه خدمات بهتر به شهروندان و ایجاد روحیه و بهره‌وری بالاتر در کارکنان می‌شود و در همین راستا پروژه‌های ساختمان اداری پارک مشاهیر با زیربنای ۱۸۰۰ متر در دوطبقه دارای سالن کنفرانس و سالن آمفی تئاتر، ساختمان اداری سازمان آرامستان با زیربنا ۲۵۶۰ مترمربع در ۴ طبقه، ساختمان اداری معاونت خدمات شهر با زیربنا ۱۲۰۰ متر مربع در ۴ طبقه در مراحل نهایی قرار داشته و قابل افتتاح هستند که اعتبارشان بالغ بر ۱۸۴ میلیارد ریال است.

کولیوند گفت: در راستای ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری، پروژه بازار موبایل با زیربنا ۱۲۰۰ متر مربع در ۳ طبقه که با وجود افتتاح در سال‌های گذشته به بهره برداری نرسیده بود که با تخصیص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار تکمیل گردیده و آماده بهره برداری می‌باشد.

وی ادامه داد: امسال شهرداری ملارد ۱۲ پروژه قابل بهره برداری در سطح شهر و حوزه حریم نیز دارد که مجموع اعتبارشان بالغ بر ۳۳۸ میلیارد ریال است که بدین شرح می‌باشد.

شهردار ملارد اضافه کرد: پروژه روکش آسفالت معابر سرآسیاب مارلیک و ملارد، آسفالت SMA بلوار رسول اکرم (ص)، زیرسازی و آسفالت لاین کندرو بلوار شهید سلیمانی، تابلوهای راهنمای مسیر سطح شهر، دیوار آرامستان ملارد، جابجایی! تیرهای برق بلوار رسول اکرم (ص)، جابجایی تیرهای برق مزاحم سطح شهر، اصلاح هندسی معابر، جدول گذاری معابر سرآسیاب مارلیک و ملارد، کفپوش معابر سرآسیاب مارلیک و ملارد، ایجاد روشنایی محور مهر آذین ۱۲ و فاز اول پایش تصویری از جمله این پروژه‌های زیرساختی است.

کولیوند تصریح کرد: از جمله شاخص‌ترین پروژه قابل بهره برداری شهرداری ملارد ۴۰۰ هزار متر مربع روکش آسفالت در شهر ملارد و حوزه حریم است که با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال انجام گرفته است.

شهردار ملارد در خاتمه با اشاره به تلاش شهرداری ملارد در جهت توسعه پایدار شهر ملارد تصریح کرد: مدیریت شهری ملارد در ادامه سال ۹۹ نیز تمام همت و تلاش خود را برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و توسعه سرانه‌های شهری به کار خواهد بست تا شاهد رضایتمندی شهروندان و توسعه شهر ملارد باشیم.