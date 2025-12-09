  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

شهرداربوشهر: توسعه فضای سبز و تقویت زیرساخت‌های محیطی در دستور کار است

بوشهر- شهردار بوشهر از آغاز عملیات اجرایی احداث پارک و فضای سبز در بخش شمالی بلوار شهید قره‌نی این شهر خبر داد و گفت: توسعه فضای سبز و تقویت زیرساخت‌های محیطی در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش فضای سبز در طراوت شهر و بهبود روحیه شهروندان گفت: این پروژه با همکاری معاونت عمرانی و تحت نظارت مدیریت منطقه دو شهرداری در حال اجراست و با توجه به روند مطلوب فعالیت، در آینده نزدیک آماده بهره‌برداری خواهد شد.

حیدری ادامه داد: با تکمیل این طرح، بیش از پنج هزار متر مربع فضای سبز تازه به مجموعه فضای سبز شهری افزوده می‌شود و افزون بر آن، اجرای بیش از چهار هزار متر مربع موزائیک‌فرش نیز برای استفاده شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار بوشهر از توسعه فضاهای سبز در دوره مدیریت جدید شهری یاد کرد و افزود: طی چند سال اخیر، چندین پارک و بوستان محله‌ای به ظرفیت‌های شهری اضافه شده است.

وی گفت: فاز جدید پارک مروارید (جلالی)، پارک جفره، گذر سلامت، پارک نیایش، پارک سه هکتاری تنگک، پارک حاشیه‌ای بلوار امام علی (ع) و مجموعه فضای سبز ورودی شهر از جمله پروژه‌هایی هستند که در همین دوره تکمیل و راه‌اندازی شده‌اند.

حیدری افزود: تقویت زیرساخت‌های محیطی و توزیع عادلانه فضاهای تفریحی در محلات مختلف از اولویت‌های اصلی شهرداری است و اجرای طرح بلوار شهید قره‌نی نیز در همین مسیر دنبال می‌شود.

