پیام نیروی انتظامی به مناسبت فرارسیدن هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای والا مقام هشتم شهریور ۱۳۶۰ بزرگ مردانی که با خدمات صادقانه و بی ادعای خود عزت و سربلندی را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند، آغاز هفته دولت را تبریک گفت. متن پیام بدین شرح است؛

«یاد و خاطره شهیدان والامقام محمدعلی رجایی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد باهنر را گرامی می‌داریم، بزرگ‌مردانی که خدمتگزاری بی ادعا، سیره و منش و روش آنان بود به گونه‌ای که با خدمات صادقانه خود عزت و سربلندی را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند؛ از این رو هفته اول شهریور ماه که به نام هفته دولت نامگذاری شده، فرصت مغتنمی برای بیان دستاوردها و خدمات نظام اسلامی و قدردانی از دولت و دولتمردانی است که با الگو قرار دادن سیره و روش این دو شهید گرانقدر در رأس تمامی امور، ارزش‌های انسانی و اسلامی را با وجود تمامی تهدیدات دشمنان قسم خورده این نظام مقدس زنده نگه داشتند و در راستای ایجاد جامعه‌ای سرشار از نظم، عدالت و امنیت از هیچ کوششی دریغ نکرده و وجود خویش را وقف خدمت رسانی به مردم کرده‌اند.

بی تردید در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) به نام سال جهش تولید نامگذاری شده و همچنین با توجه به شرایط فعلی کشور عزیزمان که درگیر ویروس منحوس کرونا شده است تمامی دولتمردان، مسئولان و مدیران باید در این شرایط بحرانی بیش از هر زمان دیگری دغدغه مندانه و با هدف جامه عمل پوشاندن به منویات مقام عظمای ولایت، خدمت به مردم و در راستای برطرف کردن تنگناهای اقتصادی و بهتر شدن معیشت مردم شهیدپرور ایران اسلامی تلاش کنند و ضمن تجدید پیمان با شهیدان رجایی و باهنر و تاسی از ویژگی‌های والای اخلاقی و رفتاری آن‌ها، با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق و اصولی زمینه‌های رشد و پیشرفت کشور عزیزمان ایران اسلامی را در تمامی سطوح علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و.... فراهم و امید به آینده‌ای روشن را برای مردم فهیم و شایسته به منصه ظهور برسانند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت خصوصاً شهیدان رجایی و باهنر و عرض تبریک این روز به تمامی کارمندان خدوم و متعهد، این هفته را نمادی از وحدت مردم و دولت عنوان و توفیقات روز افزون را برای تمامی دولتمردان در جهت نیل به اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.