پروازهای فرودگاه پیام به مقصد اهواز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر ثناگو مطلق اظهار کرد: هم اکنون در روزهای چهارشنبه و شنبه هر هفته پروازهای مسافری از فرودگاه بین المللی پیام به مقصد اهواز و بالعکس انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: از زمان از سرگیری این پروازها، شاهد استقبال چشمگیر مردم استان از این مسیر پروازی بودیم به نحوی که ظرفیت پرواز در مسیر رفت و برگشت در هر پرواز تکمیل است.

مدیرعامل فرودگاه بین المللی پیام گفت: به دنبال استقبال خوب مردم از پروازهای مسافری از فرودگاه بین المللی پیام، توسعه این پروازها در دستور کار قرار گرفت که به همین منظور از ابتدای شهریورماه در روزهای دوشنبه هر هفته نیز پرواز به مقصد اهواز و بالعکس از طریق این فرودگاه انجام خواهد شد.

ثناگو مطلق ادامه داد: همچنین مسیرهای جدید به دیگر استان‌های کشور، با توجه به اعلام استان و مطالعاتی که در حال انجام است، طی چند ماه آینده به مسیرهای پروازی از این فرودگاه اضافه خواهد شد.