برخورداری متقاضیان دانشگاه پیام نور از معافیت تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، مرتضی محسنی با عنوان اینکه شرایط معافیت تحصیلی در دانشگاه دولتی پیام نور با دیگر دانشگاه ها کاملا یکسان و مطابق ابلاغ حوزه نظام وظیفه است، افزود: صدور معافیت تحصیلی موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع است.

وی با عنوان اینکه حداکثر معافیت تحصیلی برای مقطع کارشناسی پیوسته پنج سال، کارشناسی ارشد ۳سال و دکترای تخصصی در دانشگاه پیام نور شش سال است، اظهار داشت: سربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال دارند، در صورت قبولی در مقطع کارشناسی و بالاتر و نداشتن غیبت اولیه برای تحصیل در دانشگاه، ترخیص از خدمت خواهند داشت.

محسنی در مورد دانشجویان انصرافی نیز گفت: مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف و مجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به ۴ شرط؛ «عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف»، «انصراف قبل از اتمام سنوات تحصیلی مصوب بوده باشد، یعنی در سنوات ارفاقی نباشد»، «انصراف از تحصیل در مقطع، با اخذ مدرک تحصیلی پایین تر نبوده باشد» و «مقطع جدید تکراری نبوده و قبلا از این مقطع فارغ التحصیل نشده باشد»، حق تحصیل مجدد خواهند داشت.

وی در خصوص معافیت تحصیلی برای دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور و سایر مقاطع تحصیلی بدون آزمون نیز گفت: در دوره دانشپذیری که هنوز فرد به عنوان دانشجوی دانشگاه شناخته نمی شود، معافیت تحصیلی به مشمولین خدمت سربازی تعلق نمی گیرد اما از زمان قبولی قطعی و دانشجویی، وضعیت مشمول بررسی و در صورت داشتن شرایط، معافیت تحصیلی صادر خواهد شد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با اعلام اینکه دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود، گفت:امکان تحصیل همزمان با خدمت برای مشمولین وجود ندارد.

وی افزود: آن دسته از دانشجویانی که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل بوده و در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده اند، در صورت تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه و اخذ مجوز سنوات ارفاقی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از اتمام سنوات تحصیلی(قبل از شروع آزمون پایان نیمسال) از طریق پلیس +۱۰ حداکثر به مدت یکسال می توانند از سنوات ارفاقی استفاده نمایند.

وی در مورد دانشجویان مشمولی که در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل می شوند، نیز اذعان داشت: این دسته از دانشجویان مشمول، از یکسال مهلت معرفی برخوردار خواهند بود و درصورت پذیرش در مقاطع بالاتر می توانند از معافیت تحصیلی بهره مند شوند.

وی افزود: اگر دانشجو نتواند تا پایان یکسال سنوات ارفاقی نیز فارغ التحصیل شود، صرفا در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی مهلت معرفی برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی، با درخواست دانشگاه و ثبت درخواست در دفاترخدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، پس از احراز شرایط، صدور مجوز ادامه تحصیل در مهلت معرفی به مدت حداکثر یک نیمسال بدون لحاظ غیبت فراهم خواهد شد و در صورت قبولی در مقاطع بالاتر امکان ادامه تحصیل برای این افراد وجود ندارد.