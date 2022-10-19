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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۱

رئیس مرکز امور بین‌الملل دانشگاه پیام نور :

امکان تحصیل مشمولین در مراکز بین‌المللی پیام نور فراهم شد

امکان تحصیل مشمولین در مراکز بین‌المللی پیام نور فراهم شد

رئیس مرکز امور بین‌الملل دانشگاه پیام نور از فراهم شدن امکان جذب مشمولین برای تحصیل در مراکز بین‌الملل دانشگاه پیام نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل دانشگاه پیام نور، از مجتبی سلطانی احمدی هدف از اجرای این طرح را توسعه کمی و کیفی این مرکز عنوان کرد و اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته در سازمان نظام وظیفه ناجا امکان اخذ معافیت و ثبت نام مشمولین در مراکز بین‌الملل دانشگاه پیام نور فراهم شد.

سلطان احمدی گفت: مشمولین متقاضی تحصیل در مراکز بین‌المللی دانشگاه پیام نور می‌بایست پس از تکمیل فرم‌های ثبت نام و تهیه مدارک لازم از طریق مراکز تابعه، برای دریافت معرفی نامه از اداره آموزش به مرکز بین الملل دانشگاه واقع در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مراجعه کنند.

وی با عنوان اینکه متقاضیان باید معرفی نامه را به مراکز پلیس +۱۰ تحویل داده و درخواست معافیت تحصیلی خود را ثبت کنند، اظهار داشت: مرکز امور بین الملل پس از رؤیت درخواست متقاضی در سامانه سخا سازمان نظام وظیفه، درخواست صدور معافیت متقاضی را در سامانه ثبت می‌کند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل دانشگاه پیام نور اذعان داشت: سازمان نظام وظیفه نیز پس از بررسی مدارک متقاضی در صورت نداشتن منع قانونی، اقدام به صدور معافیت تحصیلی متقاضی خواهد کرد که معمولاً این فرآیند حدود دو تا سه روز به طول می‌انجامد.

کد مطلب 5612637
زهرا سیفی

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