به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، دهمین نشست هیئت‌های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف (ناتک) با حضور منصور غلامی وزیر علوم، رؤسای هیئت های نظارت استانی، دبیران، مدیران نظارت و ارزیابی زیرنظام های آموزشی، مدیران دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه های دولتی روز سه شنبه ۴ شهریور ماه برگزار می شود.

این نشست با محور «نظارت بر آموزش‌های الکترونیکی و لزوم توجه به کیفیت برگزاری آن» به صورت ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود.

هم اندیشی در خصوص چگونگی نظارت بر آموزش های الکترونیکی، هم اندیشی در مورد چالش های موجود هیئت های نظارت استانی با نحوه نظارت بر آموزش های الکترونیکی از اهداف برگزاری دهمین نشست هیئت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی است.