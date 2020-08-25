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۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸

در حمله اخیر صهیونیستها به نوارغزه؛

۴ نیروی شاخه نظامی جنبش «جهاد اسلامی» به شهادت رسیدند

۴ نیروی شاخه نظامی جنبش «جهاد اسلامی» به شهادت رسیدند

«سرایا القدس» شاخه نظامی جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین اعلام کرد که در حمله شب گذشته صهیونیستها به نوارغزه ۴ نیروی آن به شهادت رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، گردان های «سرایا القدس» شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین از شهادت شماری از نیروهای خود در جریان حمله اخیر صهیونیستها خبر دادند.

بر اساس این گزارش، سرایا القدس اعلام کرده است که در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به الشجاعیه در نوارغزه ۴ نیروی آن به شهادت رسیدند.

بر اساس اعلام سرایا القدس، «معتز عامر المبیض»، «یعقوب منذر زیدیه»، «یحیی فرید المبیض» و «إیاد جمال الجدی» نیروهایی هستند که در تجاوز نظامی اخیر صهیونیستها به غزه به شهادت رسیدند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته مواضع نیروهای مقاومت در شرق منطقه الشجاعیه در نوارغزه را بمباران کردند.

کد مطلب 5007787

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