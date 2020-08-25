منوچهر طیاب مستندساز پیشکسوت درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر طیاب مستندساز پیشکسوت بامداد امروز حوالی ساعت ۱ روز سه‌شنبه ۴ شهریور در وین درگذشت.

محسن استادعلی رئیس انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تأیید کرد.

خردادماه امسال بود که مرکز گسترش سینمای تجربی با ارسال خبری به رسانه‌ها اعلام کرد منوچهر طیاب از دی‌ماه ۹۸ و پس از چک‌آپ در بیمارستانی در شهر وین، متوجه بیماری سخت خود شده و مراحل درمان را از همان زمان آغاز کرده بود که پس از گذشت حدود ۶ ماه، حال عمومی وی بهتر و از بیمارستان مرخص شد. صبح امروز اما در پی عوارض همین بیماری این استاد پیشکسوت سینمای مستند دار فانی را وداع گفت.

منوچهر طیاب متولد سال ۱۳۱۶ در تهران، دانش‌آموخته رشته معماری در دانشگاه فنی وین و فارغ‌التحصیل کارگردانی سینما و تلویزیون از دانشکده سینمایی آکادمی دولتی موسیقی و هنرهای نمایشی اتریش است. او از سال ۱۳۴۲ با ساخت فیلم «سفال» به حرفه مستندسازی روی آورد و در ۵۷ سال اخیر، نزدیک به ۱۰۰ فیلم در زمینه میراث فرهنگی و تاریخی را کارگردانی کرده است.

سال گذشته و در جریان برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، ضمن نکوداشت منوچهر طیاب و نمایش آثار منتخب وی از این پیشکسوت سینمای مستند با اهدای نشان فیروزه قدردانی شده بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده طیاب و جامعه هنری ایران تسلیت می‌گوید.