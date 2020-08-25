به گزارش خبرنگار مهر، احمد ملایری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح همزمان پروژههای هفته دولت در میامی به میزبانی فرمانداری و با حضور ویدئوکنفرانسی استاندار سمنان، با اشاره به اینکه ۱۱ دستگاه اجرایی در سطح شهرستان برای این ایام پروژه اقتصادی و عمرانی قابل بهره برداری داشتند، بیان کرد: اعتبارات عمرانی این پروژهها ۳۹ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی افزود: شش پروژه آبفای میامی با اعتبار شش میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان، چهار پروژه منابع طبیعی با اعتبار نزدیک به دو میلیارد تومان راه و شهرسازی شرق استان سمنان با چهار پروژه و اعتبار شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بخشی از پروژههای هفته دولت شهرستان میامی محسوب میشود.
فرماندار میامی درباره پروژههای قابل کلنگ زنی نیز، توضیح داد: امروز سه پروژه با حضور مسئولان در شهرستان کلنگ زنی شد که از جمله آنها میتوان به پروژه مخزن آب کالپوش با سه میلیارد تومان اعتبار، پروژه منابع طبیعی با ۶۰۰ میلیون تومان و یک پروژه برق رسانی اشاره کرد.
ملایری با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی اعتبارات پروژههای سال جاری هفته دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل، تاکید کرد: این افزایش اعتبارات نشان از اهتمام بیشتر مسئولان شهرستانی در خصوص اعتبارات و پروژههای عمرانی و اقتصادی دارد.
وی درباره اشتغال ایجاد شده در سطح شهرستان میامی نیز، تاکید کرد: تعهد اشتغال سال گذشته شهرستان ۵۵۰ شغل بود که خوشبختانه شاهد تحقق ۳۰۰ درصدی این میزان تعهد اشتغال بودهایم.
فرماندار میامی با بیان اینکه کمیته امداد با ارائه تسهیلات ۱۵ میلیارد تومانی توانسته ۳۷۳ شغل را ایجاد کند که عملکرد ویژهای در بین دستگاههای اجرایی و خدماتی شهرستان و حتی استان سمنان محسوب میشود.
ملایری با بیان اینکه جهاد کشاورزی نیز از محل بند الف تبصره ۱۸ توانسته چهار میلیارد تومان تسهیلات را ارائه کند که با این میزان وام ۲۶ فرصت شغلی ایجاد شده است از سوی دیگر در بخش آبیاری قطرهای نیز جهاد توانسته ۹ میلیارد تومان کمک بلاعوض را به کشاورزان شهرستان میامی ارائه کند.
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