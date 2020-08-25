۵۰۰ مبلغ دینی در قالب ستاد محرم به مناطق تبلیغی گلستان اعزام شدند

حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ مبلغ در دهه اول محرم جهت بسط فرهنگ عاشورایی همراه با حفظ دستورالعمل های بهداشتی و تحقق گام دوم رزمایش مواسات به سراسر استان گلستان اعزام شدند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان افزود: روحانیون اعزامی در کنار گروه‌های جهادی جهت تحقق گام دوم رزمایش مواسات و همدلی و همچنین پاسخگویی به سوالات و بسط فرهنگ عاشورایی اعزام شدند.

وی تصریح کرد: این روحانیون با محوریت ۳۰ طرح عملیاتی متناسب با شرایط به وجود آمده ناشی از ویروس کرونا در دهه اول محرم از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان به سراسر استان اعزام شدند.

دیلمی با اشاره به تشکیل ستاد محرم در روستاها و شهرهای استان بیان کرد: این ستاد جهت حفظ و گسترش فرهنگ عاشورایی و محدودیت امکان برگزاری مراسم در اماکن بسته و رعایت دستورالعمل های بهداشتی، تشکیل شد.

حجت‌الاسلام دیلمی ادامه داد: برگزاری روضه سیدالشهدا (ع) و بیان درسها و عبرت های عاشورا با رعایت پروتکل بهداشتی را یک ضرورت و تکلیف می دانیم.

معاون تبلیغات اسلامی گلستان گفت:

حجت‌الاسلام دیلمی ادامه داد: مجلس روضه سیدالشهدا (ع)، کوتاه مدت و در فضای باز با رعایت پروتکل بهداشتی در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: جهت هدایت و حمایت در تغذیه دینی و مذهبی در فضای مجازی برای مردم و نمازگزاران در ایام محرم، منبر مجازی توسط روحانیون جهادی و مستقر راه اندازی می‌شود.