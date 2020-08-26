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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۷:۵۳

برگزاری فینال جام حذفی فوتبال از شیراز رفت

برگزاری فینال جام حذفی فوتبال از شیراز رفت

شیراز- درمیان سکوت مسئولان ورزش استان، ورزشگاه پارس نتوانست رضایت فدراسیون را جلب کند و بدین ترتیب برگزاری فینال حذفی در شیراز ملغی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان سازمان لیگ در بازدید از ورزشگاه پارس چون این ورزشگاه را برای برگزاری فینال جام حذفی مناسب ندیدن رأی بر عدم برگزاری فینال در شیراز دادند.

بر اساس شنیده‌ها دو ورزشگاه در شهرهای اصفهان و مشهد نامزدهای نهایی برگزاری فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور هستند.

بازرسان اصلی سازمان لیگ شرایط لازم در خصوص برگزاری فینال جام حذفی فوتبال کشور را در ورزشگاه پارس شیراز مساعد ندیدند این در حالی است که چندین ماه از انتخاب این ورزشگاه برای برگزاری فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور گذشته اما مسئولین ورزش فارس نتوانستند شرایط لازم برای برگزاری این رویداد ورزشی فراهم کنند.

کد مطلب 5008498

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