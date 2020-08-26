رسوب کالا در بنادر فعلا ۶۲۰ هزار تن/ تداوم بارگیری روان کالاها

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد منتصر کوهساری امروز در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از جزیره نگین و بندر بوشهر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در سال گذشته با کاهش رسوب کالا در بنادر مواجه بودیم؛ اما به هر حال کالاهای رسوبی زودتر باید تخلیه شوند و مورد استفاده عموم قرار بگیرند؛ این در حالی است که رسوب کالا در بنادر کشور، فعلا حدود ۶۲۰ هزار تن است؛ ضمن اینکه ۱۷ هزار TEU کانتینر که در حال هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط است تا از بنادر کشور تخلیه شوند و بتوانیم کالاهایی که مورد نیاز بازار کشور است، وارد بنادر کنیم و کالاهای کشتی‌هایی که در لنگرگاه در انتظار هستند بتوانند زودتر ترخیص شوند.

معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: خروج کالای رسوبی به تسریع تخلیه و بارگیری کشتی‌ها کمک می‌کند، همچنین از دموراژ کشتی‌ها در بنادر جلوگیری خواهد کرد؛ این در شرایطی است که کل تخلیه و بارگیری بنادر کشور ۵۰ میلیون تن در سال جاری است که از ابتدای امسال تاکنون، محقق شده است.

منتصر کوهساری ادامه داد: بنادر در شرایط سخت تحریم و کرونا کمک شایانی به کشور کردند و تخلیه و بارگیری کالا به صورت روان در بنادر در حال انجام است؛ به عنون مثال در بندر بوشهر ۱.۵ میلیون تن تخلیه و بارگیری کالا داشتیم و انواع کالا در این بندر تخلیه و بارگیری می‌شود و نسبت به گذشته رشد ۲۴ درصدی دارد.

وی یادآور شد: با وجود فشار غرب، تخلیه و بارگیری کالا در بنادر به صورت روان در حال انجام است؛ به نحوی که در بخش تأمین تجهیزات، فشارهایی از سوی کشور آمریکا وجود دارد، اما به هر حال کار به خوبی پیش می‌رود. ۵۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری کالا در چند ماه اخیر در بنادر کشور نشان از رشد و توسعه این بنادر دارد.

منتصر کوهساری با بیان اینکه در حال حاضر پروژه‌های زیادی نیز در حال بررسی است تا قرارداد جذب سرمایه گذار برای آنها منعقد شود، افزود:‌ در حوزه جذب سرمایه گذاری در کل بنادر کشور ۱۳ هزار میلیارد تومان در چند سال اخیر جذب شده و در کل ۱۶ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه گذار داریم.

وی همچنین با اشاره به جذب سرمایه گذار خصوصی در بنادر و استقبال آنها، گفت:‌ ما در برخی از بنادر با کاهش تخلیه و بارگیری و در برخی بنادر با افزایش تخلیه و بارگیری مواجه هستیم.

معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره رعایت اصول محیط ‌زیست در بنادر نیز گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در انواع کنوانسیون‌ها (بیش از ۳۰ کنوانسیون) عضو است که در این باره می‌توان به کنوانسیون OPRC و کنوانسیون جلوگیری از آلودگی نفتی اشاره کرد. ما حامی محیط‌ زیست هستیم و در هر پروژه مطالعات زیست محیطی را اجرا می‌کنیم.