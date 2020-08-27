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۶ شهریور ۱۳۹۹، ۲۰:۰۸

مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان:

خرید گندم در استان اصفهان از مرز ۱۱۱ هزار تن گذشت

خرید گندم در استان اصفهان از مرز ۱۱۱ هزار تن گذشت

اصفهان-مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: خرید تضمینی گندم از کشاورزان اصفهانی از مرز ۱۱۱ هزار تن گذشت.

محسن حاج عابدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به خرید تضمینی بیش از ۱۱۱ هزار تن گندم از کشاورزان استان اصفهان اظهار داشت: تاکنون ۱۱۱ هزار و ۱۲۴ تن گندم توسط مراکز خرید شبکه تعاونی‌های روستایی، کشاورزی و تولید استان اصفهان از زمان برداشت این محصول، خریداری شده است.

وی افزود: مراکز خرید گندم واقع در استان اصفهان تاکنون توانسته اند این میزان گندم را به صورت تضمینی، خریداری و به سیلوهای استان اصفهان حمل کنند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان بیان داشت: خرید تضمینی گندم در شهرستان‌های غرب استان همچنان ادامه دارد.

وی در ادامه درخصوص خرید سایر محصولات کشاورزی از کشاورزان اصفهانی گفت: در سال جاری میزان ۶۰۷ تن کلزا به شکل تضمینی مباشرتی انجام شد.

حاج عابدی به خرید توافقی محصول گوجه فرنگی هم اشاره‌ای کرد و افزود: بالغ بر نه هزار تن محصول گوجه فرنگی به صورت توافقی از تولیدکنندگان خریداری شده است و خرید محصول گوجه فرنگی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5009694

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