به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبدالمالکی بعد از ظهر امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تاکید شهردار کرمانشاه و همت قرارگاه جهادی مقابله با کرونا و به‌منظور رعایت ضوابط بهداشتی در هیئت‌های مذهبی شهر کرمانشاه، ماسک رایگان بین هیأت امنای مساجد و هیأت‌های مذهبی این شهر توزیع شد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی توسط عزاداران، گفت: تأمین سلامت شهروندان، اولویت اصلی شهرداری و شورای اسلامی این شهر بوده و در راستای حفظ سلامت آن‌ها، نهایت تلاش خود را می‌کنیم.

عبدالمالکی با اشاره به اهمیت بسیار زیاد فرهنگ ایثار و شهادت در نهضت عاشورا و انقلاب اسلامی و ضرورت ادامه راه شهدا، گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای صیانت از عزاداران حسینی و برگزاری هرچه بهتر مراسم مذهبی، این ماسک‌ها را به‌صورت رایگان در اختیار بیش از ۶۵ هیأت مذهبی در سه روز گذشته قرار داده است و این روند ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با رعایت ضوابط بهداشتی توسط عزاداران حسینی از جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، مشکلی در این زمینه پیش نیاید.