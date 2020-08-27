  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۰۵

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

توزیع ۴۵ هزار ماسک رایگان در هیات‌های عزاداری کرمانشاه

توزیع ۴۵ هزار ماسک رایگان در هیات‌های عزاداری کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه از توزیع ۴۵ هزار ماسک رایگان بین هیات‌های عزاداری کرمانشاه در راستای اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبدالمالکی بعد از ظهر امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تاکید شهردار کرمانشاه و همت قرارگاه جهادی مقابله با کرونا و به‌منظور رعایت ضوابط بهداشتی در هیئت‌های مذهبی شهر کرمانشاه، ماسک رایگان بین هیأت امنای مساجد و هیأت‌های مذهبی این شهر توزیع شد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی توسط عزاداران، گفت: تأمین سلامت شهروندان، اولویت اصلی شهرداری و شورای اسلامی این شهر بوده و در راستای حفظ سلامت آن‌ها، نهایت تلاش خود را می‌کنیم.

عبدالمالکی با اشاره به اهمیت بسیار زیاد فرهنگ ایثار و شهادت در نهضت عاشورا و انقلاب اسلامی و ضرورت ادامه راه شهدا، گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای صیانت از عزاداران حسینی و برگزاری هرچه بهتر مراسم مذهبی، این ماسک‌ها را به‌صورت رایگان در اختیار بیش از ۶۵ هیأت مذهبی در سه روز گذشته قرار داده است و این روند ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با رعایت ضوابط بهداشتی توسط عزاداران حسینی از جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، مشکلی در این زمینه پیش نیاید.

کد مطلب 5009986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها