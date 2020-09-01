افزایش تعداد مراکز ملاقات فرزندان طلاق در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عسگری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: مسئله طلاق در میان والدین بیش از هرکس دیگری فرزندان آن خانواده را تحت الشعاع و در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار می‌دهد زیرا علاوه بر فروپاشی کانون خانواده و جدایی پدر و مادر مسئله حضانت و دوری از یکی از والدین برای فرزندان بسیار سخت خواهد بود.

وی بابیان اینکه پس از جدایی و تعیین سرپرست فرزندان، در صورتی که میان والدین اختلافی وجود داشته باشد مطابق قانون فرزندان باید در مدت زمان مشخصی با فرزند خود ملاقات و دیدار داشته باشند که این امر در گذشته در دادگاه‌های خانواده و گاهی کلانتری‌ها صورت می‌گرفت، گفت: وجود کودکان و نوجوانان در فضاهایی مانند کلانترهای و دادگاه روحیه آن را خدشه‌دار می‌کند زیرا کودکان علاوه بر مشاهده مشاجره والدین خود در فضای سنگین و دور از شرایط سنی آنها حضور خواهند یافت.

عسگری اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۶۸ آئین نامه قانون حمایت خانواده و نیز به منظور اجرایی شدن تبصره ماده ۴۱ قانون مذکور و تسهیل فرآیند ملاقات فرزندان طلاق پیشگیری‌های لازم در راستای توسعه و افزایش مراکز ملاقات فرزندان طلاق با هدف توانمندسازی روحی و عاطفی کودکان در حال اجرا است.

وی افزود: به منظور ایجاد محیط مناسب و به دور از فضاهای تنش‌زا، آسیب‌زا و با صرف اعتبارات مربوطه به ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مصوب شورای اجتماعی کشور مراکز ملاقات فرزندان طلاق در سطح استان افزایش خواهند یافت.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به فعالیت دو مرکز فعال در شهرستان همدان اضافه کرد: زمینه راه‌اندازی یک مرکز در شهرستان ملایر و نیز مرکز شماره ۳ در مرکز استان در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قرار گرفته است.

عسگری افزود: ارائه مشاوره به والدین و بررسی زمینه‌های ایجاد صلح و سازش بین والدین و نهایتاً برقراری ملاقات والدین با فرزندان در یک محیط مناسب و به دور از تنش از مزیت‌های این مرکز است.