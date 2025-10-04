  1. استانها
  2. یزد
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

رحیمی: وجه المصالحه شدن کودکان در دعاوی طلاق بدترین نوع کودک‌آزاری است

یزد- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد قرار گرفتن فرزندان به عنوان وجه المصالحه در دعاوی منجر به طلاق را بدترین نوع کودک آزاری خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین رحیمی زاده در حاشیه بازدید از واحد ملاقات ویژه فرزندان طلاق با عنوان مرکز مهر خانواده که به منظور کاهش آسیب‌های روحی به فرزندان طلاق و احیای زندگی مشترک زوجین فعالیت دارد، اظهار کرد: ساماندهی و راه‌اندازی مراکز ملاقات ویژه فرزندان طلاق تکلیف قانونی قوه قضاییه است که باید با همکاری و همراهی نهاد های متولی انجام شود.

وی از آسیب‌های روحی و جسمی فرزندان به عنوان مهمترین آسیب بعد از طلاق نام برد و افزود: در بسیاری از دعاوی منجر به طلاق، فرزندان به عنوان وجه المصالحه قرار می‌گیرند که این بدترین نوع کودک آزاری است.

این مقام قضایی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات و کمبودهای این مرکز در یزد، گفت: البته در این مسیر می‌توان از ظرفیت مجموعه‌های مردم نهاد و سازمان‌ها برای کمک به این مراکز استفاده کرد.

وی با اشاره به آسیب‌های روحی و برخی تألمات بر فرزندان طلاق در انجام فرایند طلاق و جدایی و همچین موضوع ملاقات، تصریح کرد: اصل جدایی و کشمکش‌های ناشی از آن موجب آسیب‌های روحی بر فرزندان طلاق می‌شود لذا باید با ایجاد یک مرکز مناسب با امکانات ویژه و با حضور مشاوران و روانشناسان خبره تا آنجا که امکان دارد از این تألمات و آسیب‌ها بر فرزندان طلاق کاست.

وی از ناکافی بودن فضای فیزیکی در مرکز و ضرورت افزودن امکانات جانبی و نیروی انسانی خبر داد و گفت: در برخی از روزها به ویژه روزهای پایانی هفته که میزان ملاقات افزایش می‌یابد، فضای فیزیکی و امکانات مجموعه، تکافوی(کفاف) مراجعین را ندارد.

معاون دادگستری استان یزد به لزوم حضور نیروی تأمین امنیت در این مرکز اشاره و بیان کرد: با توجه به تداوم کشمکش‌ها بین زوجین و امکان درگیری و نزاع در مجموعه، حضور نیروی انتظامی مستقر در مجموعه به صورت دائم، ضروری است که اخیرا با دستور مستقیم فرمانده انتظامی استان این مهم اجرایی شده است.

وی ابراز کرد: با توجه به حضور برخی از زوجین در آستانه طلاق و دارای پرونده در دادگستری جهت اجرای دستور قضایی ملاقات فرزند، باید چگونگی رفتار و عملکرد والدین در مرکز ملاقات نیز به صورت کامل به قاضی رسیدگی کننده گزارش شده و در صدور رأی نهایی دارای اثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای حمایت از حقوق کودکان و ایجاد محیطی سالم برای ملاقات والدین و فرزندان در حین و پس از طلاق صورت می‌گیرد.

رحیمی‌زاده در پایان بر حمایت و همکاری و تعامل سایر نهادهای متولی در بهبود شرایط فیزیکی و ارتقای سطح خدمات این مرکز تأکید کرد و گفت: طبق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده، سازمان بهزیستی، علوم پزشکی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به همکاری و کمک در این مجموعه هستند.

