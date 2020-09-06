به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز (یکشنبه) در آئین افتتاحیه نظام جمع‌سپاری و نخستین فراخوان جمع‌سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، اظهار داشت: امروز نیازمند یک اراده ملی سوم برای اداره کشور هستیم. اولین اراده ملی در ایران در سال ۵۶ و ۵۷ شکل گرفت و نسل اول انقلاب در کنار امام توانست کار بزرگی انجام دهد و در عالم سیاست راهی نو به نام جمهوری اسلامی را به‌وجود آورد.

وی عنوان کرد: دومین اراده ملی برای آزادسازی سرزمین‌های اسلامی بود که قدرت‌های بین‌الملل، صدام حسین را تحریک کردند و او به ۵ استان وارد شد و در اینجا نسل دوم، دومین اراده ملی را شکل داد و اقتدار ایران را بازگرداند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در گام دوم انقلاب در آستانه شکل‌گیری یک اراده ملی سوم توسط نسل سوم و چهارم انقلاب در حوزه اقتصاد، فرهنگ و محورهای هفتگانه رهبری در بیانیه گام‌دوم هستیم، گفت: سومین اراده ملی ایران باید به دست نسل سومی‌ها صورت گیرد.

رضایی خاطرنشان کرد: ما در آستانه تحولات جدید در کشور هستیم و نحوه اداره، سیاست‌گذاری کشور و برنامه‌ریزی‌ها باید متحول شود، در غیر این صورت مسیرهای منفی در فرهنگ و اقتصاد ادامه می‌یابد. در چهل سال اول انقلاب با روندهای مثبت و منفی روبرو بودیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: روندهای مثبت انقلاب در حوزه سیاست، دفاع و امنیت است و این تحولات بدون بسیج اندیشمندان امکان پذیر نیست. باید بسیجی از اندیشکده ها و نخبه‌ها و پژوهشگاه‌ها در موسسات فرهنگی وکسب وکارها صورت گیرد. تا تحول در بخش‌های فکری و اندیشه‌ای شکل نگیرد تحولی در فرهنگ و اقتصاد صورت نخواهد گرفت.

رضایی تصریح کرد: در گذشته پژوهش‌های کارشناسی، نظری و مطالعاتی داشته‌ایم، اکنون سومین موج اندیشه ورزی را دنبال می‌کنیم. تحولات چهل ساله دوم انقلاب متکی به فعالیت و تلاش است. به عنوان حامیان اندیشگاهی بر روی مجمع حساب کنید. هر اندیشکده ای می‌تواند ده‌ها گروه خودجوش را ساماندهی کند. ارائه فکر بدون مطالبه ما را به جایی نمی‌رساند.

وی بیان کرد: دومین مسأله، تحول در دولت است. امروز دیوان‌سالاری و نحوه حکمرانی در اقتصاد و فرهنگ بزرگترین مانع پیشرفت کشور است و این را باید تغییر داد. اگر نیروهای انقلاب می‌گفتند باید شاه را ساقط کنیم، اگر نیروهای دفاع مقدس می‌گفتند باید صدام را ساقط کنیم شما باید یک دولت نو و یک تنظیم رابطه جدید میان دولت و نظام و دولت با مردم پیدا کنید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تاکید کرد: در دهه اول انقلاب وقتی بسیجی‌ها به جبهه اعزام می‌شدند، خبرنگاران خارجی زیاد به جبهه می‌آمدند و با اینها صحبت می‌کردند و می‌گفتند جوان! کجا می‌خواهی بروی؟ می‌گفتند خرمشهر با هدف اینکه راه قدس از کربلا می‌گذرد و طرف فکر می‌کرد این فرد دیروز خدمت امام بوده و حکمی از امام گرفته که به خرمشهر برود و از آنجا هم حمله کند و تا قدس پیش برود. چنین روحیه‌ای در حال حاضر در میان جوانان ما کشته شده است.

رضایی با بیان اینکه همه جوانان باید خود را نماینده نظام و انقلاب بدانند، افزود: همه باید حس انقلابی در خود شکل بدهند و به صحنه و میدان بیایند منتهی هم در چارچوب نظریه‌پردازی و اندیشه ورزی و هم در چارچوب مطالبه گری به گونه‌ای که خود را نماینده انقلاب و ملت ایران بدانند. این کشور و این نظام متعلق به هیچ گروه خاصی نیست و متعلق به ملت ایران است مخصوصاً جوان‌های کشور.و جوانان باید تصمیمی تاریخی بگیرند و منتظر فرش قرمز نباشند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: بیش از بیست سال است در این کشور سیاست‌های بسیار دقیق و پیشرفته از سوی رهبر انقلاب به دولت و مجلس ابلاغ شده و تاکنون فقط آقایان در خصوص سیاست‌های اصل ۴۴ قانون نوشتند. اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این کشور پیاده می‌شد مطمئن باشید ما امروز مشکلات اقتصادی نداشتیم.

وی افزود: چند سال قبل از شروع تحریم‌های اقتصادی، پیش‌بینی شده بود که این کشور با نوسانات اقتصادی روبرو خواهد شد و نیازمند یک اقتصاد مقاومتی است. این اقتصاد مقاومتی طراحی و نوشته شد و مقام معظم رهبری کلمه به کلمه این مباحث را دیدند و آنها را اصلاح و تقویت کردند و با دیدگاه‌های خود، امام و اسلام انطباق دادند.

رضایی تاکید کرد: سند اقتصاد مقاومتی قبل از بحران‌های اقتصادی، ابلاغ شد اما هنوز روی زمین است و قانونش نوشته نشده است‌. بعضی از مسئولان کشور نمی‌دانند این چه سند مهمی است. تنظیم رابطه دولت با بالادست و تنظیم رابطه دولت با مردم مهمترین تحولی است که باید صورت بگیرد. اگر در ساختار دولت، دیوان سالاری دولت، روش حل مسائل در دولت، چگونگی ارتباط با نخبگان، چگونگی ارتباط با کسب و کارها اصلاح نشود همان قدم‌های منفی در فرهنگ و اقتصاد ممکن است ادامه پیدا کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دومین گام بعد از اینکه اراده ملی در کشور با پیشگامی جوانان و مطالبه گری شما شروع شود، تحولات در دولت است. این دولت حجم وسیع و هزینه‌های وسیعی دارد و هر اندازه با فساد مبارزه شود، اگر دولت درست نشود مجدداً فساد از گوشه و کنار دیگری سر در می‌آورد. این تحول چگونه باید صورت بگیرد؟ روی بخش‌های تحول دولت باید فکر کنید و به ما پیشنهاد دهید.

وی ادامه داد: مسأله سوم که مسأله روز و عملیاتی ماست مسأله سیاست‌های کلی برنامه هفتم است و ما انتظار داریم به عنوان اولین برنامه گام دوم به ریل گذاری جدید در فرهنگ و اقتصاد تبدیل شود.

رضایی خاطرنشان کرد: چطور باید جلوی راه‌های رفته اشتباه را گرفت و روی راه‌های نو چطور باید سرمایه گذاری کرد؟ زمان ما محدود است. درست است یکسال دیگر وقت داریم اما به دلیل اینکه سیاست‌های کلی چند ماه قبل از برنامه نویسی باید به دولت ابلاغ شود و برنامه هفتم برنامه مهمی برای ما است‌، حداکثر ما باید بتوانیم تا تیر ماه و اردیبهشت ماه سال آینده سیاست‌های کلی را از مسیر اندیشگاهی و بخش‌های داخل مجمع بگذارنیم و خدمت رهبر انقلاب ارائه کنیم و ایشان تصویب کنند و اردیبهشت ماه که ابلاغ شد، دولت بعد بتواند آذر ماه آن را به مجلس بدهد و مجلس هم آن را ظرف سه ماه تصویب کند تا در سال ۱۴۰۱ به نتیجه برسد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ممکن است به دلیل تغییرات دولت و مجلس تاخیری در برنامه داده شود زیرا دولتی می‌رود و دولتی می‌آید و ممکن است لازم باشد از مقام معظم رهبری وقت بگیریم. چند اشکال وجود دارد. یکی از مسائلی که باید در دولت به آن فکرکند، جزیره‌ای برخورد کردن در مورد حل مسائل است.

وی با بیان اینکه وزارتخانه‌ها مستقل هستند اما هر موضوعی به دو یا سه وزارتخانه ارتباط پیدا می‌کند، گفت: برای نمونه کاری که مقام معظم رهبری اجازه دادند از صندوق توسعه ملی در خوزستان ۴۰۰ هزار هکتار زمین آماده کشت شود و اکنون ۲۵۰ هزار هکتار آماده کشت شده است اما هزاران تن محصول کشاورزی کنار جاده‌ها در حال از بین رفتن است، زیرا همزمان سند در کنار این فعالیت‌های کشاورزی نیامدند این پروژه را پیش ببرند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در غالب برنامه‌های کشور باید دو یا سه وزارتخانه کنار هم و به صورت مشترک و قرارگاهی کار کنند اما کشور فاقد چنین سیستمی است. مسأله دیگر تمرکز گرایی فوق العاده ای است که در مرکز وجود دارد و نبودن اختیارات در استان‌ها. استان‌ها هنوز مساوی الاختیار هستند و قدرت برنامه ریزی ندارند. به استان‌ها اختیار داده نمی‌شود تا تحولی صورت گیرد. ما اگر بخواهیم مردم را وارد اقتصاد کنیم با این دولت متمرکز نمی‌شود. باید مسئولیت، قدرت و اختیار به استان‌ها داد. برنامه هفتم توسعه نمی‌تواند برای این فکری کند. تحولی باید در رابطه دولت و مردم و مطالبه از بسیج مردم در زندگی خودشان اتفاق بیافتد.

رضایی با بیان اینکه مسأله دیگر فاصله بنگاه داری با زندگی مردم است، گفت: در مناطق محروم با شهرک‌های اقتصادی که می روید می‌بینید سرمایه گذاری عظیمی صورت گرفته است که به دلیل استفاده از امکانات دولتی، رانت ایجاد شده است‌. کنار کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری عظیم شده و در مقابل جوان‌ها درگیر اعتیاد هستند در حالی که میلیاردها پول آمده که از امتیازات دولتی در آنجا استفاده شود.

وی تصریح کرد: صنعت و دولت جزیره‌ای شده‌اند و نتیجه آن این شده که اگر این جزیره‌ای شدن از بین نرود و میان زندگی مردم و صنعت، فناوری، اداره دولتی صورت نگیرد ممکن است بنگاه‌های بیشتری ایجاد شود اما روز به روز فقر، تبعیض و بی عدالتی بیشتری را شاهد باشیم.‌

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: در چهار سال اول دولت آمد به منظور کنترل تورم، نقدینگی را از دست مردم در بانک‌ها جمع کرد و نرخ سود بانکی را بالا برد و تورم به ۹ درصد رسید اما ارتباط این فعالیت با تولید و چرخه پولی را محاسبه نکرد و بانک مرکزی جزیره‌ای عمل کرد و نتیجه این شد که آب عظیمی پشت سد ایستاد و زمانی که در حال سرریز بود یعنی سال ۹۷ این دریچه باز شد. نرخ سود بانکی را کاهش دادند و فکر نکردند این پول که بیرون می‌آید کجا می‌رود.

وی گفت: عده‌ای حدود ۱۵۰ نفر در کشور هستند که متخصص چتربازی هستند و پول‌های خود را طوری مدیریت می‌کنند که وارد چرخه پر ریسک تولید نشود و بهتر از دولتمردان فهمیدند پولی که بیرون می‌آید کجا قرار است برود.

رضایی اضافه کرد: آنها می‌دانستند پول‌ها به بورس می‌رود و سریع پول‌ها را به سپرده‌های جاری تبدیل کردند و این آخر سر که فقرا به دنبال بورس رفتند، به دنبال عسلی رفتند که در حال تمام شدن بود و چیزی نصیبشان نشد. رابطه اینها با تولید، صنعت و اشتغال جزیره‌ای است و نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه صنعت و مسائل اقتصاد کلان جزیره‌ای باشد، ما به یکپارچگی نیاز داریم و لازم است در سیاست‌های کلی فکری برای آن کنیم. شما چه سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟ حسن شما این است که درگیر مسائل تجربی و نظری شدید و می‌توانید مسائلی را به ما بگویید که هم بار تجربی داشته باشد و هم مسائل نظری در آن مورد توجه قرار گرفته باشد. ما به دنبال تشکیلات و سازمان و شبکه نیستیم اما وظیفه حمایت داریم.