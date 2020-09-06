به گزارش خبرگزاری مهر، «راز خانهی سه خواهرون» نوشته عبدالمجید نجفی از مجموعه «رمان نوجوان امروز» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازنشر شد. این رمان که اولین بار در سال ۱۳۹۴ منتشر شد، داستانی رمزآلود و ماجراجویانه دارد که در فضای قدیم تهران اتفاق میافتد.
مخاطبان این کتاب نوجوانان بالای ۱۵ سال هستند که به سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ سفر میکنند و با قهرمان کتاب «بهاره» همراه میشوند. بهاره فرزند راننده عبدالله خان از صاحبمنصبان قشون است. او و برادرش مخفیانه به خانهی عبدالله خان قدم میگذارند و به رازهای عجیب دختران این خانه پی میبرند.
بازگشت به گذشته و خلق فضایی تاریخی سبب شده است تا این اثر با نزدیک شدن به خواستههای مخاطبان امروز اثری خواندنی و قابل تأمل شود: بعضی از ساکنان خانه قسم میخوردند که صدای شلیک گلولهای را شنیدهاند. عدهای از جمله مشحسین باغبان هر گونه درگیری و این قبیل کارها را انکار میکردند، اما با سنگینی گوش مشحسین چندان نمیشد بهحرفهایش اعتماد کرد. ظریفه خدمتکار مخصوص اختر که بنا به شایعاتی اساساً ارتباطی با مردعلی خدا بیامرز نداشت و در واقع دختر غیررسمی عبداللهخان بود، وجود هر مهمان و پنهان شدنشان را در باغ انکار میکرد و میگفت ستاره به مرض ذاتالریه مرده است.
کتاب ۱۲۸ صفحهای «راز خانهی سه خواهرون» در نهمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان، شایسته تقدیر شناخته شده است.
این اثر با قیمت ۲۰ هزار تومان در فروشگاههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور و فروشگاههای محصولات فرهنگی هنری عرضه شده است.
«راز خانهی سه خواهرون» در دومین مرحله چاپ با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه منتشر شده است. پیشتر نیز ۷ هزار نسخه از این کتاب به چاپ رسیده است.
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