به گزارش خبرنگار مهر، علی دشتی صبح امروز برای برگزاری جلسه با مسئولان باشگاه استقلال وارد این باشگاه شد تا بتواند رضایتنامه اش را بگیرد و قراردادش را فسخ کند اما این اتفاق رخ نداد.

دشتی در این مورد گفت: جلسه خوبی با مسئولان استقلال داشتم. ان شاءالله فردا قراردادم را فسخ می کنم و از استقلال جدا می شوم. استقلال هواداران خوبی دارد ولی امسال از نظر فوتبالی سال خوبی برای من نبود.

وی ادامه داد: از بازی کردن عقب ماندم. دوست دارم به تیمی بروم که بازی کنم. برای استقلال هم آرزوی موفقیت می کنم.

بازیکن استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا درگیری اش با دیگر بازیکنان این تیم عامل جدایی اش است؟ تصریح کرد: من با هیچکس در استقلال مشکل نداشتم. با تمام بازیکنان رفیق هستم. امیدوارم آنها هرکجا هستند موفق باشند. از هواداران هم تشکر می کنم که از من حمایت کردند. ان شاءالله یک فرصت دیگر حمایتشان را جبران کنم.

دشتی درباره جزئیات جلسه امروزش هم گفت: آقای سعادتمند (مدیرعامل استقلال) یک مقدار گرفتار بود و با آقای مددی صحبت کردم. ان شاءالله فردا هم می آیم و به احتمال زیاد از استقلال جدا می شوم.