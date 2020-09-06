کتاب «ملازم اول؛ غواص» چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ملازم اول؛ غواص» نوشته محسن صیفی شامل خاطرات محسن جام بزرگ، یکی از غواصان لشکر انصارالحسین (ع) همدان به‌تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

محسن جام بزرگ غواص و نیروی چیره‌دست واحد اطلاعات عملیات لشگر ۳۲ انصارالحسین (ع) همدان بود. او از طرف آموزش و پرورش همدان به جبهه اعزام شد و در عملیات‌های والفجر ۲، شناسایی بشگان، والفجر ۵، والفجر ۸، عملیات انصار در جزیره مجنون و در نهایت، عملیات کربلای ۴ حضوری فعال داشت.

در قسمتی از این‌کتاب خاطرات وی آمده است:

«نصف لقمه در دهانم بود و نصف بیرون که صدای انفجار شدیدی کانال را لرزاند. همزمان با صدای انفجار گرد و خاک بلند شد و آن دو نفر فرار کردند داخل سنگر و فکر کنم نان را هم از دهانم کشیدند! بعد از انفجار، عراقی‌ها برگشتند بالای سرم و من تازه دو ریالی‌ام افتاد که اسیر شده‌ام و فهمیدم چه خاکی بر سرم شده است؟ همان لحظه دلم رفت کربلای امام حسین (علیه السلام) و یاد کاروان اسرای کربلا افتادم. به خودم دلداری دادم که ادامه رسالت و جهاد من لابد در اسارت است؛ البته اگر زنده بمانم!»

این‌کتاب با ۷۰۸ صفحه، شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار تومان منتشر شده است.