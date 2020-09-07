به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دردسر گل گلی» نوشته زینب علیزاده به‌تازگی توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب پنجمین‌عنوان از مجموعه «آدامسی‌ها» است که با تصویرگری مهرانه جندقی همراه است و برای کودکان گروه سنی ب منتشر می‌شود.

آدامسی‌ها یک‌مجموعه داستان چندجلدی با چهار شخصیت اصلی نعنایی، زنجبیلی، بادکنکی و آتشی است. دو شخصیت دکتر موزی و توت فرنگی هم در برخی مجلدات این‌مجموعه حضور دارند. آن‌ها از آدامس درست شده‌اند و همین مسئله دنیایشان و نیز نیازها و گاه موقعیت‌هایی را که در آن قرار می‌گیرند متفاوت می‌سازد. دنیای آدامسی‌ها یک‌دنیای فانتزی است که در برخی موارد متفاوت از دنیای آدم‌هاست و برخی قواعد و قوانین و حتی بازی‌های مخصوص و متناسب با خودشان را دارند.

آدامسی‌ها وقتی در گرما باشند بدن‌شان شُل و وقتی در سرما یا در آب قرار بگیرند، سفت می‌شوند؛ آن‌وقت باید داخل دستگاهی به اسم ورزونک بروند. ورزونک دستگاهی است که آدامسی‌ها را ورز می‌دهد تا به شکل اولشان دربیایند. هرکدام از آدامسی‌ها ویژگی مخصوص به خود دارند. مثلاً آتشی وقتی عصبانی شود، موهایش آتش می‌گیرد و آن‌وقت دوستانش باید با کپسول‌ آبی که روی پشتش هست آتش را خاموش کنند یا بادکنکی وقتی هیجان زده است پرباد می‌شود. آدامسی‌ها یک کتاب مهم هم دارند که «قانون آدامسی‌ها» نام دارد و راهنمای آن‌ها برای کارهایی است که باید یا نباید انجام بدهند.

«دفتر قایمکی‌ها»، «پرواز آدامسی»، «بازی‌های آدامسی» و «کش بازی» عناوین چهارجلدی هستند که پیش از «دردسر گل گلی» منتشر شده‌اند.

«دردسر گل گلی» به‌تازگی مانند دیگر عناوین مجموعه «آدامسی‌ها» با ۱۶ صفحه مصور رنگی، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر شده است.