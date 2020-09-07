«شازده کوچولو» به چاپ پنجاه و ششم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شازده کوچولو» نوشته آنتوان دوسنت اگزوپه‌ری با ترجمه احمد شاملو به‌تازگی توسط نشر نگاه به چاپ پنجاه و ششم رسیده است.

«شازده کوچولو» که یکی از معروف‌ترین و پرتیراژترین آثار ادبیات کودک در جهان است، به کار مخاطبان بزرگسال هم می‌آید و تا به حال به بیش از ۱۵۰ زبان مختلف ترجمه شده است. مجموع فروش این کتاب از ابتدای چاپش تا امروز از ۲۰۰ میلیون نسخه گذشته است.

ترجمه شاملو از این‌کتاب ابتدای تابستان سال گذشته به چاپ پنجاه و سوم رسیده بود.

اگزوپری که به‌عنوان خلبان و نویسنده شناخته می‌شود، جز این کتاب، آثار دیگری هم دارد اما عمده شهرتش به‌خاطره «شازده کوچولو» است که دربردارنده فلسفه مورد نظر نویسنده درباره دوست‌داشتن، عشق و هستی است. در سال ۱۹۳۵ هواپیمای این نویسنده که برای شکستن رکورد پرواز بین پاریس و سایگون تلاش می‌کرد، در صحرای بزرگ آفریقا دچار نقص فنی شد و به ناچار در همان‌جا فرودآمد. همین اتفاق و دیدن یک پسربچه کوچک باعث شکل‌گرفتن فکل اصلی دوسنت اگزوپری برای نوشتن این کتاب شد.

در داستان «شازده‌کوچولو» کودکی معصوم که از سیارکی به نام ب ۶۱۲ آمده، به سیاره‌های مختلف سفر کرده و رفتارهای مختلفی از ساکنان سیاره‌ها می‌بیند. او همراه خود گل کوچکی هم دارد که دوستش است و از او مراقبت می‌کند.

چاپ پنجاه و ششم این‌کتاب با ۱۰۳ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه شده است.

کتاب دیگری که این‌ناشر به‌تازگی تجدیدچاپ کرده، مجموعه‌شعر «بی‌تفاوتی در نور زرد» سروده جواد گنجعلی است که به‌ چاپ دوم رسیده است. این‌کتاب ۴۰ قطعه شعر سپید را شامل می‌شود.

چاپ دوم این‌کتاب هم با ۱۳۶ صفحه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.