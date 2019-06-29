«شازده کوچولو» به چاپ پنجاه و سوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شازده کوچولو» نوشته آنتوان دوسنت اگزوپری با ترجمه احمد شاملو توسط نشر نگاه به چاپ پنجاه و سوم رسیده است.

این کتاب که یکی از معروف‌ترین و پرتیراژترین آثار ادبیات کودک در جهان است، به کار مخاطبان بزرگسال هم می‌آید و تا به حال به بیش از ۱۵۰ زبان مختلف ترجمه شده است. مجموع فروش این کتاب از ابتدای چاپش تا امروز از ۲۰۰ میلیون نسخه گذشته است.

اگزوپری که به‌عنوان خلبان و نویسنده شناخته می‌شود، جز این کتاب، آثار دیگری هم دارد اما عمده شهرتش به‌خاطره «شازده کوچولو» است که دربردارنده فلسفه مورد نظر نویسنده درباره دوست‌داشتن، عشق و هستی است. در سال ۱۹۳۵ هواپیمای این نویسنده که برای شکستن رکورد پرواز بین پاریس و سایگون تلاش می‌کرد، در صحرای بزرگ آفریقا دچار نقص فنی شد و به ناچار در همان‌جا فرودآمد. همین اتفاق و دیدن یک پسربچه کوچک باعث شکل‌گرفتن فکل اصلی دوسنت اگزوپری برای نوشتن این کتاب شد.

در داستان «شازده‌کوچولو» کودکی معصوم که از سیارکی به نام ب ۶۱۲ آمده، به سیاره‌های مختلف سفر کرده و رفتارهای مختلفی از ساکنان سیاره‌ها می‌بیند. او همراه خود گل کوچکی هم دارد که دوستش است و از او مراقبت می‌کند.

چاپ پنجاه و سوم این ترجمه با ۱۰۳ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه شده است.