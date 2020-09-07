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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۷:۳۸

۱۰ مصدوم در زمین لرزه گلستان

۱۰ مصدوم در زمین لرزه گلستان

در پی وقوع زمین لرزه ۵.۱ ریشتری گلستان در بامداد دوشنبه، ۱۰ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۲:۰۴ دقیقه بامداد دوشنبه، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۱ دهم ریشتر استان گلستان شهرستان رامیان را لرزاند.

این حادثه در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داده و تاکنون ۹ تیم عملیاتی برای بررسی حادثه، ۲ دستگاه آمبولانس، ۶ دستگاه خودروی کمک دار، یک دستگاه موتور و ۳۶ نیروی امدادی به منطقه اعزام شده‌اند.

بر اساس آخرین آمار، این حادثه تاکنون ۱۰ مصدوم بر جای گذاشته که ۷ نفر از مصدومین از اهالی روستای قورچای و ۳ نفر از روستای الهادی هستند.

گفتنی است، مسیر روستاهای الهادی و ویرو نیز دچار ریزش کوه است و تردد تنها با خودروهای کمک دار مقدور است.

کد مطلب 5017434
ساناز باقری راد

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