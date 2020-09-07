۱۰ مصدوم در زمین لرزه گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۲:۰۴ دقیقه بامداد دوشنبه، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۱ دهم ریشتر استان گلستان شهرستان رامیان را لرزاند.

این حادثه در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داده و تاکنون ۹ تیم عملیاتی برای بررسی حادثه، ۲ دستگاه آمبولانس، ۶ دستگاه خودروی کمک دار، یک دستگاه موتور و ۳۶ نیروی امدادی به منطقه اعزام شده‌اند.

بر اساس آخرین آمار، این حادثه تاکنون ۱۰ مصدوم بر جای گذاشته که ۷ نفر از مصدومین از اهالی روستای قورچای و ۳ نفر از روستای الهادی هستند.

گفتنی است، مسیر روستاهای الهادی و ویرو نیز دچار ریزش کوه است و تردد تنها با خودروهای کمک دار مقدور است.