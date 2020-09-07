به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کانت و مسئله متافیزیک» به قلم «مارتین هایدگر»، با ترجمه «مهدی نصر» از سوی انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو در ۴۲۰ صفحه در آستانه انتشار و عرضه در بازار نشر قرار دارد.

کتاب پیش رو، جلد سوم از مجموعه آثار هایدگر، منتشرشده در سال ۱۹۲۹ است و اثری برجسته در دورۀ نخست تفکر هایدگر به شمار می‌آید. بسیاری از مفسرین، آن را قسمتی مهم از بخش دوم «هستی و زمان» می‌دانند که هرگز با عنوان هستی و زمان ۲ نگاشته نشد. آنطور که در فقرۀ هشتم هستی و زمان می‌خوانیم، تفکرات سه شخصیت فلسفۀ غرب «دکارت»، «ارسطو» و «کانت»، نقشی اصلی در این‌بخش نگاشته‌نشده ایفا می‌کنند. در این میانه، گام نخست، «آموزۀ کانت دربارۀ شاکله‌مندی و زمان به‌مثابه مرحلۀ مقدماتی بسامسئله زمان‌مندی» بوده است. موضوع کتاب کانت و مسئله متافیزیک هم همین است. از این رو، این کتاب پیوندی تنگاتنگ با هستی و زمان دارد.

نشر پگاه روزگار نو با توجه به تاریخ و فلسفۀ رشته‌ها و حوزه‌های علوم، با نگاهی کل‌نگر، علوم انسانی را در بستر تاریخی و در نسبت با سیاست و حل مسائل اجتماعی مورد توجه قرار داده است. جایگاه رشته‌ها در کلیت علوم انسانی، تاریخ شکل‌گیری، پیدایش و تکوین علوم، تأثیر و تأثر متفکرین بر هم، منابع اصلی و مروری، ارتباط میان آن‌ها و تناسب اثر با فضای علمی کشورمان، سیر تولید و عرضه کتاب‌های پگاه روزگار نو را شکل می‌دهد.

در چکیده این کتاب آمده است: «تفسیر هایدگر از کانت، درخشان و بسیار بحث‌برانگیز است و تنگناهای کانت‌پژوهی متعارف را از هم دریده است. متفکر اصیل همیشه در حال گفت‌وگو با فلاسفۀ مهم قبلی است. اما مواجهۀ هایدگر با کانت، انقلابی است. او کانت را نه فیلسوفی معرفت‌شناس، بلکه اندیشمندی به دنبال شالوده‌گذاری متافیزیک و بنیانی استوار برای متافیزیک یعنی قوام هستی هستندگان قلمداد می‌کند که نهایتاً مسیری به جز تحلیل پدیدارشناسانۀ دازاین پیشاروی او نیست.»

این اثر که دارای پنج بخش و ۶ ضمیمه است، به زودی در تیراژ ۵۰۰ نسخه از سوی نشر پگاه روزگار نو در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.