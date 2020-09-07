به گزارش خبرنگار مهر، طرح مسکن مهر مطابق با بند د تبصره ج قانون بودجه سال ۸۶ آغاز و بنا شد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر برای ساماندهی تولید و عرضه مسکن کشور، تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی و تعاونی‌های مسکن‌ساز ساخته شود.

در همین راستا نیز مقرر شد که تعاونی‌های مسکن‌ساز ۳۸ درصد از کل واحدهای طرح مسکن مهر یعنی ۸۴۰ هزار واحد را احداث و به متقاضیان تحویل دهند.

بر این اساس، حدود ۶۵۰۰ تعاونی مسکن مهر برای ساخت واحدهای مذکور ساماندهی و با انعقاد قرارداد مستقیم با پیمانکار اقدام به ساخت واحدهای مسکونی خود کردند.

بررسی عملکرد تعاونی‌ها در حوزه مسکن مهر نشان می‌دهد که از سال ۸۶ تا ۹۲، ۱۱۷ هزار واحد و از سال ۹۲ تاکنون ۷۶۷ هزار واحد مسکن مهر ساخته و تحویل شده است و پس از گذشت ۱۳ سال از آغاز اجرای طرح، ۷۳ هزار واحد دیگر باقی مانده که باید تحویل شود.

آنطور که معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید تعاونی‌ها در حال ساخت واحدهای باقی مانده هستند تا هر چه زودتر پرونده مسکن مهر بعد از گذشت ۱۳ سال بسته شود.

در مجموع نیز با همکاری تعاونی‌ها و وزارت راه و شهرسازی (انبوه‌سازان) ۲ میلیون و ۳۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شده است.

از سویی دیگر با توجه به مشکلاتی که در برهه‌هایی از زمان تعاونی‌های مسکن‌ساز برای متقاضیان ایجاد کرده بودند، طی سال‌های گذشته ۷۳ هزار پرونده حقوقی تشکیل شده بود که برابر با آخرین آمار، با حل مشکل ۵۹ هزار پرونده، ۱۴ هزار پرونده حقوقی دیگر باقی مانده است.