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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۵۶

از فردا آغاز می‌شود؛

کاهش نسبی دما در شمال کشور

کاهش نسبی دما در شمال کشور

براساس پیش بینی های هواشناسی از فردا تا آخر هفته دمای هوا در نوار شمالی کشور با کاهش نسبی حدود ۴ تا ۶ درجه خنک تر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز در شمال استان آذربایجان شرقی، برخی نقاط اردبیل، سواحل غربی دریای خزر و غرب مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، استان‌های گیلان و مازندران تهران، البرز، قزوین و ارتفاعات زاگرس مرکزی رشد ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

فردا در برخی نقاط سواحل دریای خزر به مناطق استان البرز ارتفاعات رشته کوه البرز و همچنین ارتفاعات زاگرس مرکزی رگبار پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.


از فردا (سه شنبه) تا آخر هفته دمای هوا در نوار شمالی کشور با کاهش نسبی حدود ۴ تا ۶ درجه خنک‌تر می‌شود.

کد مطلب 5017538
سمیرا خباز

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