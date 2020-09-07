کاهش نسبی دما در شمال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، براساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز در شمال استان آذربایجان شرقی، برخی نقاط اردبیل، سواحل غربی دریای خزر و غرب مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، استان‌های گیلان و مازندران تهران، البرز، قزوین و ارتفاعات زاگرس مرکزی رشد ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

فردا در برخی نقاط سواحل دریای خزر به مناطق استان البرز ارتفاعات رشته کوه البرز و همچنین ارتفاعات زاگرس مرکزی رگبار پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.



از فردا (سه شنبه) تا آخر هفته دمای هوا در نوار شمالی کشور با کاهش نسبی حدود ۴ تا ۶ درجه خنک‌تر می‌شود.