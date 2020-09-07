به گزارش خبرگزاری مهر، با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست جمهوری مبنی بر ضرورت مهارت آموزی دانش آموزان و به دلیل ماهیت آموزش‌های مهارتی، کمبود نیروی انسانی متخصص در برخی از رشته‌ها و همچنین کمبود فضا، تجهیزات و مواد مصرفی از سوی معاون آموزش متوسطه دستورالعمل برون سپاری و توسعه مشارکت آموزش های مهارتی شاخه کاردانش در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ادارات کل استان ابلاغ گردید.

بر اساس این دستورالعمل، ادارات کل استانی می‌توانند به منظور استمرار مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی در توسعه آموزش‌های مهارتی و بنا بر برنامه ششم توسعه کشور و تعیین سهم ۴۷ درصدی آموزش‌های مهارتی دوره دوم متوسطه برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، همچنین نقش و سهم بسزای برون سپاری در ارتقاء توسعه این آموزش‌ها به بهره گیری از ظرفیت سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز تولیدی، خدماتی و آموزشی طبق آنچه در مفاد دستورالعمل ذکر شده، اقدام نمایند.

بر این اساس، کلیه آموزش‌های طرف دوم قراردادهای برون سپاری مطابق دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا و بر اساس قوانین، مقررات و بخشنامه‌های صادره از آموزش و پرورش مبنی بر تشکیل کلاس های مجازی، حضوری، نیمه حضوری، تراکمی و ترکیبی خواهد بود.

این دستورالعمل را می توانید اینجا مشاهده کنید.