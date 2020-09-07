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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۹

معاون وزیر جهاد عنوان کرد:

نیاز به تولید واکسن برای توسعه پرورش ماهی در قفس

نیاز به تولید واکسن برای توسعه پرورش ماهی در قفس

معاون وزیر جهاد کشاورزی از نیاز برای تولید واکسن جهت توسعه پرورش ماهی در قفس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ضمن دفاع از عملکرد محققان عرصه کشاورزی، گفت: برای توسعه پرورش ماهی در قفس نیاز به تأمین واکسن است که در حال حاضر باید از خارج وارد شود.

کامبیز بازرگان، با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری دولت در بخش کشاورزی همیشه کمتر از ۵ درصد بوده است، افزود: اگرچه برای تولید واکسن مربوط به پرورش ماهی در قفس، تلاش‌هایی شده اما برای احداث خط تولید آن به سرمایه‌گذاری عظیم نیاز است. این در حالی است که بازار مصرف این واکسن در کشور بسیار محدود بوده و به چند تولیدکننده معدود ختم می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی بسیار پر ریسک و غیرقابل پیش بینی خواهد بود.

وی اضافه کرد: کشورهای پیشرفته بازارهای مصرف بزرگی برای همین واکسن در اختیار دارند و بنابراین تولید این محصول نیز برای فروش، تضمین می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به پیاده‌سازی نظام نوین ترویج در سازمان متبوع اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر یک مروج با ۵۶۰ بهره بردار در ارتباط است. بنابراین باید تعداد مروجان نسبت به بهره‌برداران افزایش یابد که این امر نیاز به اعتبار ویژه دارد. با این حال با ظهور سامانه‌های نوین ارتباطی، اتفاقات مطلوبی در امر ترویج و آموزش رخ داد و سرانه آموزش بهره برداران در مقایسه با سال‌های گذشته ۷ برابر افزایش یافت.

کد مطلب 5017709

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