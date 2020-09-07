  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۳۳

مدیر عامل گروه دارویی برکت خبر داد؛

افزایش تولید «رمدسیویر» به ۱۵۰ هزار آمپول در ماه

افزایش تولید «رمدسیویر» به ۱۵۰ هزار آمپول در ماه

مدیر عامل گروه دارویی برکت، از افزایش تولید رمدسیویر از ۲۰ هزار به ۱۵۰ هزار آمپول در ماه توسط ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر برندگی، افزود: بر اساس تخمین ما دو پروژه مهم تولید داروی پپتید و تولید واکسن‌ها تا پایان آبان‌ماه به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری انجام شده روی این دو پروژه از سوی ستاد اجرایی فرمان امام بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی در خصوص تولید داروی رمدسیویر نیز گفت: داروی رمدسیویر که تاکنون به گفته پزشکان مؤثرترین داروی ضد کرونا شناخته شده است، در شرکت سبحان آنکولوژی به مرحله تولید رسیده و با تأیید نهایی سازمان غذا و دارو در اختیار جامعه سلامت قرار گرفته است.

مدیرعامل گروه دارویی برکت خاطرنشان کرد: ظرف چند روز آینده یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این دارو در منطقه خواهیم بود و ظرفیت تولید آن از ۲۰ هزار آمپول در ماه به ۱۵۰ هزار آمپول در ماه خواهد رسید که امروز پروانه آن از سازمان غذا و دارو اخذ شد.

وی بیان کرد: در مورد واکسن کرونا هم چندین مطالعه از چند روش به طور همزمان در دست انجام است که برخی موارد روی حیوانات با موفقیت تست انجام شده و امیدواریم به نتایج مطلوب برسیم.

کد مطلب 5017962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها