افزایش تولید «رمدسیویر» به ۱۵۰ هزار آمپول در ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر برندگی، افزود: بر اساس تخمین ما دو پروژه مهم تولید داروی پپتید و تولید واکسن‌ها تا پایان آبان‌ماه به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری انجام شده روی این دو پروژه از سوی ستاد اجرایی فرمان امام بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی در خصوص تولید داروی رمدسیویر نیز گفت: داروی رمدسیویر که تاکنون به گفته پزشکان مؤثرترین داروی ضد کرونا شناخته شده است، در شرکت سبحان آنکولوژی به مرحله تولید رسیده و با تأیید نهایی سازمان غذا و دارو در اختیار جامعه سلامت قرار گرفته است.

مدیرعامل گروه دارویی برکت خاطرنشان کرد: ظرف چند روز آینده یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این دارو در منطقه خواهیم بود و ظرفیت تولید آن از ۲۰ هزار آمپول در ماه به ۱۵۰ هزار آمپول در ماه خواهد رسید که امروز پروانه آن از سازمان غذا و دارو اخذ شد.

وی بیان کرد: در مورد واکسن کرونا هم چندین مطالعه از چند روش به طور همزمان در دست انجام است که برخی موارد روی حیوانات با موفقیت تست انجام شده و امیدواریم به نتایج مطلوب برسیم.