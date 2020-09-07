فیلم های کوتاه جدید را در پلتفرم ها ببینید/ هفتمین هفته نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در هفتمین هفته نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران با عنوان «چهار ایده، چهار فیلم» فیلم‌های «مثل بچه آدم» به کارگردانی آرین وزیردفتری، «پل» ساخته رضا جمالی، «کل به جزء» به کارگردانی سیدوحید حسینی نامی و «تناوب» ساخته علی خوشدونی از طریق سرویس‌های نمایش اینترنتی «وُدیو» و «هاشور» به نمایش در می‌آید.

تعدادی از فیلم‌های موفق انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی تا پایان سال به صورت هفتگی از طریق سرویس‌های نمایش اینترنتی ودیو و هاشور به نمایش درخواهند آمد.

نمایش اینترنتی فیلم‌های کوتاه با هدف دسترسی آسان‌تر فیلمسازان جوان به فیلم‌های کوتاهِ باکیفیت، آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان عام با فیلم کوتاه و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت پلت‌فرم‌ها در زمینه انتشار و نمایش فیلم‌های کوتاه، در دستور کار انجمن سینمای جوانان ایران قرار گرفته است.

این فیلم‌ها پس از یک هفته همچنان در آرشیو این وب‌سایت‌ها قرار دارد و علاقه‌مندان در هر زمان به آن‌ها دسترسی خواهند داشت.