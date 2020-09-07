«برادر» همزمان با سالگرد ۱۷ شهریور تماشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فیلم سوره، فیلم کوتاه «برادر» به کارگردانی مهدیه محمدی همزمان با سالروز قیام هفدهم شهریور برای نخستین بار منتشر شد.

این اثر را که از محصولات کوتاه باشگاه فیلم سوره است، مهدیه محمدی کارگردانی کرده و تهیه کنندگی آن هم بر عهده محدثه پیرهادی بوده است.

«برادر» مضمونی مرتبط با حوادث مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی و درگیری مردم با نیروهای رژیم شاهنشاهی دارد. این فیلم کوتاه محصول سال ۹۷ و بر اساس فیلمنامه‌ای از یاسین پورعزیزی جلوی دروبین رفته است.

فیلم کوتاه «برادر» نخستین فیلم کوتاهی است که مهدیه محمدی جلوی دوربین برده و در گروه هنری کات تولید شده است.

سایر عوامل فیلم کوتاه برادر عبارتند از کارگردان: مهدیه محمدی، نویسنده: یاسین پورعزیزی (اقتباس آزاد در داستان کوتاه «این و آن» نوشته مریم سادات زکریایی) تهیه کننده: محدثه پیرهادی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علیرضا خوشکام، مشاور کارگردان: حسین دارابی، منشی صحنه: طاهره کباری، بازیگردان: سجاد طوماری، بازیگران: سجاد بابایی، مجتبی واشیان، اکبر مددی مهر، مهدی افشار، مدیر تولید: ابوالفضل نوری مقدم، مدیر تصویرداری: احمد گودرزی، طراح صحنه و لباس: صدرا صدری، طراح چهره پردازی: امیر ترابی، تدوین: امید میرزایی، موسیقی: امید روشن بین، مدیر صدابرداری: هادی معنوی پور، اصلاح رنگ: یحیی محمدعلی، صداگذاری: رامین ابوالصدق، جلوه‌های ویژه بصری: محمد کشاورز، مدیر تدارکات: علی حسن زاده، عکاس: زینب السادات بدری، مشاور رسانه‌ای: علی مرادخانی، تولید شده در گروه هنری کات، محصول باشگاه فیلم سوره.